El ejército estadounidense ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, con un nuevo ataque que deja un saldo de dos muertos en aguas internacionales del Pacífico. Este incidente pone de relieve la creciente estrategia militar en la región.

Un Nuevo Ataque a Narcotraficantes

El lunes, el Pentágono informó sobre un ataque que resultó en la muerte de dos hombres a bordo de una embarcación sospechosa de transportar drogas. Este operativo eleva a 30 el total de ataques navales a narcotraficantes desde septiembre, acumulando un total de al menos 107 fatalidades, según datos oficiales del ejército.

Operativo Bajo la Vigilancia del Gobierno

La ofensiva fue ordenada directamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según comunicados oficiales en redes sociales. Se publicaron imágenes del ataque, mostrando la intensidad de estas operaciones militares en el área.

Narco-trafficking en el Pacífico

Las autoridades militares señalaron que la embarcación atacada seguía rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en actividades delictivas. Afortunadamente, ningún miembro del ejército estadounidense resultó herido durante la operación.

Justificación del Uso de la Fuerza

El expresidente Donald Trump defendió estos ataques, argumentando falsamente que cada embarque podría causar la muerte de 25,000 estadounidenses. Durante el fin de semana, Trump también mencionó en un programa de radio que se había llevado a cabo un ataque a una instalación en Venezuela, aunque no se proporcionaron detalles claros sobre este presunto operativo.

Propósitos Estratégicos de la Operación

En declaraciones posteriores, Trump afirmó que hubo una explosión significativa en el área donde los cargamentos de drogas son preparados para su transporte. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno y el Pentágono no han ofrecido más información que confirme estos eventos.