Bianchi: ‘Trump busca un dólar bajo para fomentar inversión y producción en EE.UU.’

Las recientes fluctuaciones en el precio del oro han generado inquietud en los inversores. Tras alcanzar más de 5.500 dólares por onza, el metal precioso sufrió una notable caída del 10%, impulsada por la debilidad del dólar y la creciente incertidumbre política.

El analista financiero Alejandro Bianchi destacó que, a pesar del espectacular crecimiento de 580 dólares en el último año, el oro está mostrando signos de sobrevaloración. “Esta corrección es significativa. Cualquier tipo de corrección de esta magnitud debe ser mirado con atención”, advirtió el experto.

Impacto de la Reserva Federal en el Mercado

Según Bianchi, la presión ejercida por el presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal está teniendo repercusiones directas en el valor del dólar. Al intentar influir en la independencia del organismo monetario, se genera inestabilidad en los mercados, lo que repercute negativamente en la confianza global hacia la moneda estadounidense.

“Es la Reserva Federal, y no el presidente de Estados Unidos, quien verdaderamente define los valores monetarios en el mundo”, afirmó Bianchi, subrayando la importancia de la autonomía del presidente de la Fed, Jerome Powell. Cualquier intento de disminuir esta independencia puede erosionar la confianza en el dólar.

Dólar, Commodities y Tensión Internacional

La estrategia de Trump de promover un dólar débil busca aumentar la competitividad de las empresas estadounidenses. Bianchi comparó esta táctica con políticas proteccionistas ya vistas en América Latina, apuntando que esta estrategia puede tener repercusiones a nivel global.

Por otro lado, el analista mencionó que China está acumulando oro físico, lo cual puede estar influyendo artificialmente en los precios. Sin embargo, esta corrección también afecta a otros commodities, como la plata, aunque en menor proporción. El petróleo podría ver un aumento en su valor si las tensiones en Medio Oriente se intensifican. “Un ataque a Irán podría hacer saltar el precio del petróleo dramáticamente”, alertó Bianchi.

Con el fin del mes a la vista, el analista se muestra cauteloso, pero firme en su opinión: “El oro actualmente está caro”. Esto se debe a que, según él, la relación histórica entre el oro y la plata está distorsionada y ha alcanzado niveles sin precedentes.