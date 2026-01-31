Despertar en el Campo: Un Viaje Personal

El Teatro Villa Ruiz se erige como un santuario para el arte, fusionando la belleza natural con la creatividad. Esta historia de pasión y compromiso invita a todos a explorar un espacio único en el mundo del teatro.

Desde su infancia, la actriz y directora del Teatro Villa Ruiz se sumergió en el mundo teatral. A los 8 años, estableció su primer vínculo con el teatro en La Ranchería de Junín, un lugar que se convirtió en su segundo hogar entre ensayos y risas. Su pasión la llevó a Buenos Aires, donde, tras años de estudio en Escenografía, junto a un grupo talentoso, fundaron una compañía que presentó «El huemul de la Patagonia».

El Camino Hacia un Sueño Compartido

A medida que su carrera florecía, también lo hacía su vida personal. En medio de una gira, conoció a Silvio Falasconi, y juntos unieron sus caminos en el amor y en el arte. La llegada de su hijo argentino fue el catalizador para buscar un entorno familiar que remitiera a su infancia; así, encontraron en Villa Ruiz un refugio en la naturaleza.

Construyendo un Espacio para el Arte

La familia se integró a la comunidad y comenzó a materializar el sueño de crear su propio teatro. Sin embargo, cuando la sala finalmente estuvo lista, el mundo enfrentó la pandemia. En lugar de rendirse, transformaron el espacio en un refugio creativo durante tiempos difíciles, organizando talleres destinados a niños y jóvenes, donde la actuación se convirtió en una vía para la imaginación y el desarrollo personal.

Un Impacto en la Comunidad

Al abrir sus puertas, se propusieron trabajar exclusivamente con talentos locales. La llegada de Guillermo De Blas les permitió explorar la poesía a través de «Viaje al fin de las sombras», una obra que atrajo a audiencias de todas partes. Durante dos años, el público disfrutó de las intensas interpretaciones, incluso aquellos que nunca habían asistido a una función teatral antes.

Residencias Artísticas y Nuevas Temporadas

Una vez concretado su sueño, no solo crearon un espacio para el arte, sino también residencias cómodas para artistas y visitantes. Este entorno propició una conexión renovada con la naturaleza. Los jóvenes artistas alemanes de la Escuela Estatal del Circo de Berlín marcaron el inicio de un camino de intercambio cultural, ofreciendo clases y funciones para la comunidad.

De cara a la próxima temporada de verano de 2026, el Teatro Villa Ruiz tiene una emocionante programación. Están preparando «La noche de l@s chic@s», un ciclo de funciones familiares, y recibirán «Los habitantes», una obra multipremiada que se presentará el 21 de febrero. Este verano, la invitación es a sumergirse en la magia del teatro y disfrutar de la autenticidad del pueblo.

*Actriz y directora del Teatro Villa Ruiz.