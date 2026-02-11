Bildu reafirma su enfoque: ‘Nuestra estrategia se centra en Euskadi, no en una coalición de izquierdas’

La portavoz Mertxe Aizpurua reafirma que el partido abertzale no se sumará a alianzas progresistas estatales y apuesta por una estrategia enfocada exclusivamente en las necesidades vascas.

La Postura Inquebrantable de Bildu

Desde el Congreso, Mertxe Aizpurua subrayó que Bildu prioriza una agenda exclusiva para la región vasca, desestimando la integración en coaliciones de izquierda a nivel nacional. “Nuestra estrategia se centra en Euskadi y sabemos cómo frenar a la ultraderecha”, afirmó.

Una Identidad Propia

Aizpurua explicó que, aunque existen propuestas para unirse en el espectro progresista, Bildu se mantendrá firme en su independencia política y organizativa. La portavoz dejó claro que su enfoque está destinado únicamente a los territorios históricos de Euskal Herria.

Desafíos Vasculares frente a la Ultradercha

La líder parlamentaria destacó la experiencia acumulada por su formación en la lucha contra la ultraderecha, afirmando que cualquier colaboración política estará sujeta a las prioridades y necesidades internas del País Vasco.

Distinción y Autonomía

Aizpurua insistió en que los desafíos y las respuestas políticas para la comunidad vasca deben ser tratadas de manera autónoma, sin seguir las dinámicas de las coaliciones estatales. Esta postura, reafirmó, no es solo una respuesta a la coyuntura actual, sino un compromiso duradero con las aspiraciones de Euskadi.

Un Rumbo Claro

La declaración de Aizpurua surge en medio de discusiones sobre el auge de la ultraderecha en el ámbito estatal. Bildu se comprometió a seguir su propio camino, alejado de estrategias colectivas impulsadas desde Madrid, y a enfocar sus esfuerzos en las problemáticas vascas.

Construcción de Alternativas Locales

Finalmente, Aizpurua aseguró que respetan la autonomía de otros grupos políticos, pero que su prioridad será siempre la construcción de alternativas desde una perspectiva exclusivamente vasca, crucial para su labor política y su proyección futura.