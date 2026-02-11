Von der Leyen: UE debe eliminar barreras para convertirse en ‘gigante global’

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatiza la necesidad de eliminar las barreras económicas para convertir a la UE en una potencia global, en el inicio de dos días intensos de debate sobre la economía europea.

En un potente discurso, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó esta mañana la urgencia de «derribar» las barreras económicas que impiden a Europa convertirse en «un gigante global». Esta declaración se produjo al comenzar una serie de reuniones que se centran en la economía del bloque europeo.

Una Cumbre de Líderes Europeos en Antwerp

Hoy se reunirán varios líderes de la UE en un evento industrial en Antwerp, antes de un nuevo encuentro programado para mañana por la mañana, donde se llevará a cabo una discusión previa a un importante cónclave más tarde esa noche.

Fragmentación y Competitividad

Durante su intervención en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, von der Leyen criticó la actual estructura económica, advirtiendo que el sistema actual representa una «fragmentación extrema» debido a diversas normativas que podrían ser conflictivas. «Contamos con la segunda economía más grande del mundo, pero la estamos manejando como si lleváramos el freno de mano puesto», afirmó.

La presidenta destacó: «La buena noticia es que esto se puede solucionar, pero necesitamos un enfoque decidido hacia el mercado único, derribando barreras una por una». Además, enfatizó que «la competitividad no solo es la base de nuestra prosperidad, sino también de nuestra seguridad y, en última instancia, de nuestras democracias».

Propuestas para Avanzar

La Comisión Europea está lista para presentar una serie de propuestas, incluyendo el régimen «EU Inc.», que permitiría a las personas registrar una empresa en cualquier estado miembro dentro de 48 horas de forma completamente online, facilitando así las operaciones transfronterizas. «Esta es la velocidad que necesitamos, y esto hace que Europa sea más accesible», declaró.

Desafíos y Diferencias de Opinión

El objetivo es lograr un consenso sobre este plan en marzo y que se implemente para finales del próximo año. Sin embargo, es evidente que otros líderes tienen perspectivas diferentes, con una coalición notablemente anti-burocrática liderada por el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quienes seguramente influirán en este debate. El presidente francés, Emmanuel Macron, también compartió sus opiniones recientemente.

Este es un momento crucial para la economía europea, y seguiré informando sobre cada desarrollo significativo.

Nota sobre Ucrania

En otra nota, estaré brindando actualizaciones sobre la situación en Ucrania, mientras los ministros de defensa de la UE se reúnen en Bruselas para dialogar sobre el conflicto antes de la reunión correspondiente de la OTAN que tendrá lugar mañana.

Hoy es miércoles 11 de febrero de 2026, y este es un resumen de los acontecimientos europeos más relevantes del día.