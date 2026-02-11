Carnaval en Córdoba: ¡Ocupación del 60% y un fin de semana repleto de teatro y actividades!

Con un atractivo cultural inigualable, Córdoba se prepara para recibir a los turistas en el fin de semana largo de Carnaval, destacándose como un destino que va más allá del paisaje natural.

La ciudad de Córdoba se posiciona como un destino preferido durante el fin de semana largo de Carnaval, no solo por su belleza natural, sino por su vibrante oferta cultural. Con una agenda repleta de espectáculos y actividades, la capital se alza como un imán para los visitantes que buscan entretenimiento y diversión.

Expectativas de Ocupación Hotelera en Ascenso

El subsecretario de Turismo de Córdoba, Marcelo Valdomero, compartió en una reciente entrevista que este fin de semana se anticipa uno de los mejores del año en términos de ocupación hotelera. “Esperamos un promedio superior al 60%, lo que representa un incremento significativo en comparación con el año anterior”, afirmó.

El Teatro Como Epicentro del Atractivo Turístico

Uno de los pilares que impulsa la llegada de turistas es la rica oferta teatral de la ciudad. Durante febrero, Córdoba despliega una de las carteleras más destacadas del país, con producciones que atraen tanto a locales como a visitantes de otras provincias. “El teatro es un gran atractivo; muchos turistas viajan exclusivamente para disfrutar de las obras”, explicó Valdomero.

Entre las obras más populares están La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, y otros espectáculos como Doña Jovita Quitapenas y Las cosas maravillosas, que prometen deleitar al público.

Una Experiencia Urbana Inigualable

Córdoba ofrece una experiencia integral que trasciende los espectáculos, combinando gastronomía, vida nocturna y recorridos culturales. Durante el Carnaval, la ciudad contará con ferias urbanas, visitas guiadas a su rica historia, actividades en espacios públicos, y recorridos escénicos que invitan a exploradores a disfrutar de la vida al aire libre. “Las personas vienen a redescubrir la ciudad, apreciar sus espacios y sumergirse en la propuesta gastronómica”, destacó el subsecretario.

Actividades Diversas para Todos los Gustos

La agenda del Carnaval incluye conciertos de reconocidos artistas como Fabiana Cantilo y Q’Locura, además de fiestas temáticas y propuestas familiares que buscan proporcionar un ambiente festivo y acogedor para todos. Con un enfoque en el entretenimiento y la vida cultural, Córdoba se destaca como un destino turístico esencial para quienes buscan un fin de semana largo lleno de vibrante energía.

Con estos atractivos, Córdoba capital se afianza como un destino clave durante el Carnaval, aportando una oferta cultural rica y variada que complementa perfectamente el encanto natural de la provincia, ofreciendo a los turistas una experiencia inigualable que combina cultura, diversión y vida urbana.