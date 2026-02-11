Euro y Euro Blue: Cotizaciones del 11 de febrero de 2026

Actualización del Euro en Argentina: Cotizaciones al 11 de Febrero de 2026

Este miércoles 11 de febrero, el euro blue se presenta con cifras que reflejan la volatilidad del mercado cambiario argentino. Conocé todos los detalles de su cotización y cómo se compara con el euro oficial y el dólar blue.

Euro Blue: Valores del Mercado Paralelo

En el día de hoy, el euro blue se establece en $1.776,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. Este valor es típicamente más alto que el oficial, lo que se justifica por la diferencia de acceso y regulación entre ambos mercados.

Euro Oficial: Cotización Actual

De acuerdo a lo informado por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial tiene un precio de $1.642,00 para la compra y $1.720,00 para la venta. Este precio refleja la política de “sinceramiento” del mercado, que ha reducido la brecha entre las dos cotizaciones.

Uso del Euro en Europa

El euro, moneda común de 19 de los 27 países de la Unión Europea, es la segunda divisa más utilizada a nivel mundial luego del dólar, mostrando su relevancia en el comercio internacional. Entre los países que utilizan esta moneda se encuentran Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.

Euro Turista: Cotización para Gastos con Tarjeta

El euro tarjeta, utilizado para realizar compras en el exterior, cotiza hoy a $2.274,97 para la compra y $1.653,91 para la venta, marcando una diferencia significativa respecto al euro blue y al oficial.

Valores del Euro Blue al 11 de Febrero de 2026

Comparativa de Cotización en Bancos Argentinos

Las cotizaciones del euro en varios bancos del país son las siguientes:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador / $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.620,00 comprador / $1.720,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.680,00 comprador / $1.740,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.637,56 comprador / $1.730,74 vendedor.

Banco Supervielle: $1.652,00 comprador / $1.749 vendedor.

Situación del Dólar Blue

Por otro lado, el dólar blue se encuentra a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta en el mercado paralelo. Al igual que el euro blue, su valor se mantiene superior al del dólar oficial, reflejando las características del mercado informal.