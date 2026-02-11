Descubre los Claves del Acuerdo Millonario

La icónica cantante, Britney Spears, ha dado un paso trascendental al vender los derechos de su vasto catálogo musical, un movimiento que ha captado la atención de los medios internacionales.

Histórico Acuerdo Musical

Britney Spears, la famosa «Princesa del Pop», ha vendido los derechos de su música a la editorial Primary Wave por aproximadamente 200 millones de dólares, un acuerdo que muchos consideran como un hito en la industria musical. Esta decisión ha sido comparada con la reciente venta de derechos realizada por Justin Bieber.

Detalles del Acuerdo

Según informes de las revistas TMZ y Variety, Spears firmó el contrato el 30 de diciembre, según documentos legales a los que tuvieron acceso. Fuentes cercanas aseguran que la artista se encuentra satisfecha con esta transacción y lo celebró en compañía de sus hijos.

Éxitos Incluidos en la Venta

El acuerdo abarca numerosos éxitos inolvidables de Britney, entre los que se encuentran:

“…Baby One More Time”

“Toxic”

“Oops!… I Did It Again”

“Stronger”

“Gimme More”

Estos clásicos son solo algunos de los temas que ahora forman parte del lucrativo portafolio de Primary Wave.

El Contexto de la Venta

Antes de esta venta, Sony Music controlaba los derechos de la mayoría de las canciones de Spears, lo que añade otro nivel de interés a esta transacción. Es probable que la diva también haya vendido los derechos de sus regalías, lo que incluiría pagos por reproducciones y uso en publicidad.

Un Paréntesis en su Carrera

Es importante mencionar que Britney no ha lanzado un nuevo álbum desde «Glory» en 2016 y se ha mantenido alejada de los escenarios desde octubre de 2018, cuando concluyó su gira en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas. La artista había planeado regresar a Las Vegas con un nuevo espectáculo titulado «Domination», pero decidió posponer su regreso indefinidamente.

La Nueva Tendencia de Venta de Catálogos

Britney Spears se suma a una creciente lista de artistas que han optado por vender sus catálogos, incluidos nombres como Bruce Springsteen, Bob Dylan y Shakira. Este movimiento refleja un mercado en auge donde los artistas buscan monetizar sus obras en la era del streaming, convirtiendo sus catálogos en activos valiosos para los inversores.