Binance Presenta Binance AI Pro: La Revolución del Trading con Inteligencia Artificial

Binance Revoluciona el Trading con el Lanzamiento de Binance Ai Pro

La plataforma Binance ha presentado su nueva herramienta en beta, Binance Ai Pro, que promete transformar la experiencia de trading mediante inteligencia artificial. Esta innovadora solución está pensada para permitir a los usuarios personalizar sus estrategias de inversión con la asistencia de un agente inteligente.

Binance Ai Pro se enmarca dentro del compromiso continuo de Binance por integrar tecnologías avanzadas en el ámbito de las criptomonedas. A partir del 25 de marzo de 2026, los usuarios podrán acceder a esta función destacada que busca optimizar la realización de operaciones y la gestión de estrategias.

Características Destacadas de Binance Ai Pro

Este asistente, construido sobre la base de Binance Ai, facilita a los usuarios: Activación Rápida y Acceso Multiplataforma: Los usuarios pueden activar Binance Ai Pro con un solo clic en la barra de navegación de la web de Binance o a través de la app para Android. Una vez habilitado, estará disponible en todas las plataformas, incluyendo iOS y Web. Asistencia en Estrategias de Trading: Los usuarios tendrán la opción de configurar, probar e implementar parámetros de trading utilizando herramientas avanzadas. Esto les permitirá gestionar órdenes de manera más eficiente y adaptada a sus necesidades.

Objetivo y Visión de Binance

Jeff Li, vicepresidente de Producto en Binance, destacó que la firma ve a la inteligencia artificial y las criptomonedas como elementos que se complementan mutuamente. «Queremos que la IA no solo sea accesible, sino que también ofrezca a los usuarios la capacidad de monitorear los mercados y optimizar sus flujos de trabajo”, afirmó.

Seguridad en la Gestión de Fondos

Una vez configurado, Binance Ai Pro establece una subcuenta virtual que garantiza la seguridad de los fondos del usuario. Este sistema está diseñado para minimizar riesgos al operar con una clave API restringida, que no permite retiros ni transferencias.

Beneficios adicionales de Binance Ai Pro

Binance Ai Pro no solo se limita a facilitar el trading, sino que también ofrece: Análisis de Mercado: Asiste a los usuarios en la toma de decisiones a través de análisis de precios y distribución de tokens en carteras. Créditos para el Uso de IA: Durante la fase beta, los usuarios podrán acceder a 5 millones de créditos mensuales por una tarifa introductoria de u$s9.99, en lugar de u$s29.99, permitiendo un uso más flexible de la tecnología de IA.

Se ofrece una prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios, asegurando que puedan explorar las capacidades de Binance Ai Pro sin compromiso. Si los créditos se agotan, el servicio sigue operativo con algunas limitaciones, permitiendo al usuario intervenir manualmente.

Los usuarios que prefieran no utilizar Binance Ai Pro aún pueden acceder a Binance Ai, que ofrece funcionalidades más básicas en el ámbito de la inteligencia artificial.