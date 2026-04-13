«Mauricio Macri regresa al protagonismo: cena en la Rural y gira política por Corrientes y Chaco»

Esta noche, el ex presidente Mauricio Macri tendrá un nuevo acercamiento a la esfera política en un evento exclusivo en La Rural, organizado por la Fundación Pensar. La cita promete ser un punto de inflexión en su carrera política y en la del PRO.

Desde hace un mes, Macri ha tomado la decisión de reconectar con su base política. Esta cena, programada para las 20 horas, reunirá a importantes figuras del PRO y empresarios, en un ambiente diseñado para fortalecer las relaciones dentro del partido.

Un Encuentro que Busca Consolidar la Dirigencia

Este evento se produce un mes después de una cumbre en Parque Norte, donde se buscó relanzar el PRO tras un periodo de tensiones internas. En ese encuentro, Macri presentó su visión para reagrupar a la dirigencia y reafirmar la identidad del partido en un contexto opositor agitado.

Elementos Claves en la Cena

Durante la cena, se espera que Macri pronuncie un breve discurso, con la ex gobernadora María Eugenia Vidal como anfitriona. La cena no solo tiene como objetivo consolidar su liderazgo, sino también ofrecer un espacio más selectivo para el diálogo.

Propuestas y Críticas hacia el Gobierno Actual

Recientemente, el equipo técnico del PRO ha estado trabajando en documentos que abordan temas como economía, desarrollo y gestión estatal. Estas propuestas serán la base para un plan político más integral, a menudo criticando las decisiones del gobierno actual, mientras el PRO continúa apoyando iniciativas legislativas.

Asistentes Destacados

El evento contará con la presencia de figuras clave, como Jorge Macri, legisladores y intendentes, fortaleciendo el lazo territorial del partido. Entre los asistentes se destacan importantes nombres, aunque notoriamente ausente será Diego Santilli, quien se mantiene al margen de encuentros externos del PRO.

Expansión más Allá de Buenos Aires

La agenda política de Macri no se limita a Buenos Aires. Este viernes, tiene programadas actividades en Chaco y Corrientes, donde buscará conectarse con líderes locales en un esfuerzo por fortalecer su presencia en el interior del país. Este será su primer despliegue nacional tras el relanzamiento de marzo.

Estrategia de Recuperación

El movimiento de Macri forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar el PRO, recuperar su relevancia y definir su papel en el actual sistema político. Macri actúa como su principal referente, a la vez que busca posibles alianzas con otros espacios y líderes afines en el ámbito político.

Un Vínculo con la Cultura y el Entretenimiento

En un tono más distendido, Macri fue visto recientemente en un evento de música electrónica en Buenos Aires, lo que sugiere un intento por diversificar su imagen pública tras su separación de Juliana Awada. Su presencia en eventos culturales puede ser parte de una estrategia para acercarse a un público más amplio.