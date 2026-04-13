Luis Brandoni, internado tras caída: suspenden funciones de ‘Quién es quién’

El renombrado actor argentino, Luis Brandoni, se encuentra en el centro de la atención tras ser internado por un accidente doméstico que ha despertado inquietudes en su entorno.

Brandoni, de 85 años, fue ingresado a un sanatorio privado en Buenos Aires luego de sufrir una caída en su hogar. En estos momentos, está bajo observación médica mientras se evalúa su estado de salud y evolución.

Una Caída que Generó Inquietud

Inicialmente, se rumorearon complicaciones de salud más graves, como un posible ACV. Sin embargo, el productor de la obra Quién es quién, Carlos Rottemberg, despejó estas dudas, revelando que la situación se debió a un hematoma resultante del golpe.

Acerca de la Internación

Rottemberg explicó que la internación tiene como objetivo facilitar la evaluación y recuperación de Brandoni, quien hasta hace poco mantenía una agenda llena de funciones en el teatro junto a Soledad Silveyra.

Impacto en la Obra Teatral

Las actividades de la producción se habían suspendido parcialmente el viernes anterior a su accidente por problemas de salud menores de Silveyra. No obstante, ahora con la internación de Brandoni, se prevé que la obra permanecerá inactiva unos días más mientras ambos artistas se recuperan.

Los Retos de la Temporada

No es la primera vez que Quién es quién enfrenta obstáculos debido a salud de sus protagonistas. Durante la temporada estival, el reconocido actor no pudo unirse a las funciones en Mar del Plata, siguiendo las recomendaciones de su equipo médico.

Un Histórico en el Escenario

Cabe destacar que esta no es la primera complicación de salud que enfrenta Brandoni. En noviembre del año pasado, fue internado de urgencia por un pico de presión arterial, lo que también le obligó a cancelar funciones en el Teatro Liceo.

Sobre Quién es quién

La obra Quién es quién, protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra, explora la vida de una pareja contemporánea envuelta en las rutinas diarias. La trama se complica con la anticipada llegada de amigos para una cena, generando situaciones hilarantes y conmovedoras.

En un formato ágil y con diálogos rápidos, la obra invita a los espectadores a reflexionar sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad, transformando lo cotidiano en algo extraordinario.

A medida que los personajes navegan por sus dilemas, el público encuentra ecos de sus propias experiencias, en un espectáculo que combina humor y una aguda observación de la vida en pareja.