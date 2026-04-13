Dólar: Cierre del lunes 13 de abril

El dólar blue y sus variantes marcan la pauta del mercado monetario en Argentina. Te traemos los precios actualizados y la información necesaria para que estés al tanto de las fluctuaciones.

Dólar Blue: Cotización del 13 de Abril

En el día de hoy, el dólar blue se posicionó en $1.385 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar Oficial: Precios del Día

De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial alcanzó un cierre de $1.340 para la compra y $1.390 para la venta.

El INDEC reveló la inflación de marzo, que podría ser el índice más alto del año.

Dólares Financieros: Actualización del 13 de Abril

Valor del Dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se encuentra en $1.400,40 para la compra y $1.401,70 para la venta.

Dólar Blue: Cierre del 13 de Abril

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

Hoy, el dólar CCL cotiza a $1.463,60 para la compra y $1.464,20 para la venta.

Argentina subsidia al gobierno estadounidense entre 3.000 y 8.000 millones de dólares anualmente.

Dólar Cripto

Las operaciones con criptomonedas revelan que el dólar cripto se presenta hoy en $1.466,60 para la compra y $1.466,90 para la venta.

Dólar Tarjeta

El tipo de cambio aplicado para el monto que aparece en el resumen de la tarjeta es de $1.807 a la referencia del dólar tarjeta.

La estabilidad cambiaria indica una posible baja en el tipo de cambio.

Riesgo País: Un Indicador Clave

El riesgo país, que refleja la diferencia de tasas que pagan los bonos argentinos frente a los estadounidenses, se situó en 534 puntos básicos este 13 de abril.