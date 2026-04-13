Médicos de PAMI inician paro de 72 horas por recortes salariales

Los médicos de cabecera del PAMI han declarado un paro de 72 horas en todo el país en respuesta a un nuevo marco de prestaciones que pone en jaque la calidad de atención para jubilados y pensionados.

Este paro, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, surge tras la polémica Resolución del PAMI que modifica significativamente las condiciones laborales y de remuneración de los profesionales de la salud.

Un Conflicto que Afecta a Todos

La reciente resolución firmada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) ha generado un fuerte rechazo en el sector médico. Los profesionales sostienen que se están eliminando incentivos financieros y prestaciones que podrían reducir sus ingresos a más de la mitad.

Impacto en los Ingresos de Médicos

Delegados gremiales estiman que los ingresos que antes eran de aproximadamente $3.800.000 podrían caer a valores entre $1.200.000 y $1.600.000. “Sin honorarios dignos no hay salud de calidad”, afirman miembros de la Asociación de Profesionales Programa Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), que están liderando estas protestas.

Cambios Normativos y sus Consecuencias

La resolución modifica el nomenclador de prestaciones y elimina incentivos económicos destinados a actualizar la formación profesional, lo que ha generado un gran malestar entre los médicos.

Condiciones de Trabajo Dificultosas

Los médicos trabajan bajo un contrato que les exige entre 25 y 28 horas semanales, asumiendo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios sin una renegociación de su contrato. Esto ha dejado a muchos en una situación crítica, abriendo la puerta a posibles conflictos legales.

La Respuesta del PAMI

Desde el PAMI, se defienden al afirmar que los cambios buscan organizar el sistema prestacional y que el aumento del valor de la cápita está diseñado para mejorar el ingreso fijo de los médicos. Sin embargo, los profesionales argumentan que el nuevo esquema eliminará componentes variables que son esenciales para su sustento.

El Riesgo de un Colapso en el Sistema Sanitario

El conflicto actual podría tener repercusiones serias en el sistema de salud. Una reducción significativa en el número de médicos podría llevar a un aumento en la demanda sobre clínicas privadas y hospitales públicos, complicando aún más la atención a jubilados y pensionados.

Implicaciones Políticas y Sociales

Las críticas no solo provienen del sector médico; también se responsabiliza a las decisiones políticas del gobierno de Javier Milei y Luis Caputo, quienes han sido acusados de implementar ajustes que ponen en riesgo el acceso a la salud de la población adulta mayor.

La crisis sanitaria se agrava, con restricciones en la atención, desabastecimiento de medicamentos y limitaciones en el acceso a tratamientos vitales. La situación que se presenta no solo es alarmante, sino que ha dejado a muchos sin opciones seguras para recibir la atención que necesitan.