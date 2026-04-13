De Ferias a Éxito: El Proyecto Cordobés que Revoluciona Conservas, Granola y Burgers Veggie

Títuloo: "ChefSantino: la Revolución de la Gastronomía Artesanal Vegana en Córdoba"

Bajada: En un mundo donde la alimentación consciente cobra protagonismo, ChefSantino lidera el camino con productos artesanales y una propuesta innovadora que fusiona salud y sabor.

La atención hacia la alimentación consciente y los productos artesanales está en auge en Córdoba. En este contexto, ChefSantino, el proyecto del chef Santino Rigopoulos, destaca por sus conservas artesanales y hamburguesas vegetarianas sin gluten, elaboradas con ingredientes de primera calidad.

«En mi cocina, ofrecemos alimentos veganos y vegetarianos utilizando materia prima, en la medida de lo posible, orgánica. Busco siempre lo mejor para mis preparaciones», compartió Rigopoulos en una entrevista reciente.

Un Menú Diversificado y Saludable

La propuesta de ChefSantino abarca una variedad de productos que incluyen escabeches, encurtidos y confitados, así como hamburguesas vegetarianas inspiradas en la filosofía ayurvédica. «Nuestras hamburguesas veggie sin gluten no solo son deliciosas, sino que también sirven al bienestar del cuerpo», detalló el chef.

Mercado Artisan en Expansión

Los productos de ChefSantino están disponibles principalmente en dietéticas, vinotecas y tiendas boutique, donde la demanda de opciones vegetarianas y artesanales sigue creciendo. Según Rigopoulos, su proceso de producción se basa en la mejora continua: «Cada día me sorprende lo que logramos. La calidad de nuestro producto no se detiene; se va perfeccionando constantemente».

“La calidad de nuestro producto no se detiene; se va perfeccionando constantemente”.

No obstante, los emprendimientos como ChefSantino enfrentan desafíos en el ámbito de la comercialización, especialmente al intentar ingresar a grandes cadenas. «La burocracia y la falta de recursos económicos son obstáculos importantes. Cada producto necesita aprobación, y sin un respaldo financiero, se complica mucho», aclaró Rigopoulos.

Experiencias Gastronómicas Únicas

Además de su línea de productos, ChefSantino ofrece experiencias gastronómicas exclusivas, como cenas a puertas cerradas, preparadas en horno de barro, y colaboraciones con otros restaurantes. «Una vez al mes, abro mi casa como restaurante y comparto cenas temáticas», reveló el chef.

El emprendimiento continúa su expansión, desarrollando nuevas propuestas y ampliando su oferta, en un panorama donde la preferencia por alimentos vegetarianos y producción artesanal sigue en aumento.