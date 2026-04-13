Bióloga encuentra en un animal el remedio para salvar a su hijo y abre nuevas posibilidades

La historia de Tamara Rubilar no es solo la de una bióloga, es un testimonio de amor y perseverancia. Tras enfrentarse a una rara condición autoinmune en su hijo, esta investigadora encontró en el erizo de mar una solución sorprendente que cambiaría sus vidas para siempre.

Una Madre y su Búsqueda de Respuestas

Tamara Rubilar, bióloga y directora del Laboratorio de Química de Organismos Marinos en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, comenzó su viaje como madre preocupada cuando su hijo enfrentó serios problemas de salud. A lo largo de años de estudios y búsqueda incansable, Tamara descubrió propiedades sorprendentes en el erizo de mar, lo que denominó como un verdadero hallazgo revelador.

De la Ciencia a la Sanación

A medida que se adentraba en la investigación sobre su hijo, quien sufría de una enfermedad inflamatoria, Tamara se dio cuenta de que podía utilizar sus conocimientos para explorar tratamientos alternativos. Consciente de los riesgos de los medicamentos convencionales, decidió indagar sobre las propiedades antioxidantes que había estudiado a lo largo de su carrera. Entre sus descubrimientos, la astaxantina, un compuesto presente en el erizo de mar, se convirtió en su enfoque principal.

Una Caja de Bombones que Cambió Todo

Al recibir extractos de erizo proveniente de sus investigaciones, la madre no dudó en probarlos con su hijo. La transformación fue inmediata: primero, la sangre y el malestar disminuyeron. Con el tiempo, su niño dejó de vomitar y mostró un notable progreso en su salud general. Esta experiencia no solo fortaleció su vínculo familiar, sino que también marcó el inicio de un nuevo proyecto profesional.

Fundación y Éxitos de su Empresa

En 2021, Tamara estableció Promarine Antioxidants, una empresa que utiliza erizos de mar para desarrollar suplementos dietéticos. Desde su lanzamiento al mercado en 2023, su producto ha alcanzado a diversos consumidores, incluidos deportistas y personas que buscan mejorar su salud en general. Su enfoque en la sustentabilidad también ha resaltado, permitiendo la producción de dosis sin sacrificar numerosas especies marinas.

Más que un Tratamiento

La historia de Tamara es, en esencia, una lucha contra la adversidad que la llevó a explorar nuevos horizontes en el campo científico. Con su innovadora perspectiva, no solo logró sanar a su hijo, sino que ahora también ayuda a otros a enfrentar sus desafíos de salud. Al mirar hacia el futuro, Tamara se siente motivada no solo por su experiencia personal, sino también por la posibilidad de impactar positivamente la vida de muchas personas.