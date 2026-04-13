Milei: ‘No es cierto que estemos mal’

El presidente asegura que el país se encamina hacia un notable crecimiento, desestimando las críticas sobre la situación económica actual.

Javier Milei reafirma su compromiso con su plan económico en medio de tensiones y críticas. Luego de reconocer que «los últimos meses han sido difíciles», el presidente sostiene que Argentina no está en crisis y se dirige hacia un período de prosperidad.

Un Mensaje en Redes Sociales

Utilizando su red social de preferencia, X, Milei compartió el 12 de abril una «reflexión de domingo» donde defendió su gestión. A través de su habitual tono provocador, cuestionó la narrativa de los críticos: “Si el país atraviesa una crisis, ¿por qué el dólar no se dispara como antes?”, se preguntó.

Logros y Desafíos

El mandatario argumenta que bajo su liderazgo, el Merval y el peso han mostrado un desempeño destacado. “Si estamos tan mal, ¿cómo se explica que nuestra bolsa y moneda sean las más competitivas desde el inicio del conflicto global?”, afirmó, poniendo de relieve los logros económicos recientes.

Una Visión Optimista del Futuro

Milei cerró su mensaje con un claro tono optimista, señalando que la única razón de la diferencia actual es que han “ordenado el desastre heredado”. Con un sentido de misión, concluyó su mensaje con “MAGA!” (Hacer Argentina Grande de Nuevo) y “VLLC!” (Viva La Libertad Carajo).

Agenda Internacional del Presidente

Esta semana, Milei emprenderá una agenda centrada en la proyección internacional con el objetivo de atraer inversiones. El martes 14 de abril, tendrá un discurso ante empresarios estadounidenses, donde discutirá estrategias para un desarrollo económico sostenible.

Eventual Encuentro con Empresarios

En el evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el presidente dialogará sobre las pautas para crear una «Argentina federal» y las medidas de competitividad que impulsan su gobierno, junto a su ministro de Economía, Federico Sturzenegger.

Visita a Israel

El viernes 19, Milei realizará su tercer viaje oficial a Israel para participar en las celebraciones por el 78° Día de la Independencia. Durante su visita, tendrá el honor de encender una antorcha en una ceremonia en el Monte Herzl, culminando su gira el miércoles 22 de abril.