Escapada de Fin de Semana: La Isla Perfecta Cerca de Buenos Aires

Escapa al Paraíso: Descubre la Isla Sistina en Buenos Aires

Un Oasis de Paz y Naturaleza al Alcance de Tu Mano

Lejos del bullicio citadino, te espera un refugio único en la provincia de Buenos Aires. La Isla Sistina invita a sumergirte en un mundo de tranquilidad y naturaleza que promete revitalizar tus sentidos.

Bienvenidos a la Isla Sistina: Un Secreto Bien Guardado

Ubicada en la Laguna del Monte, dentro del partido de Guaminí, la Isla Sistina se extiende por aproximadamente 400 hectáreas y forma parte de las impresionantes lagunas Encadenadas del Oeste. Este rincón casi olvidado se ha transformado en un destino ideal para quienes buscan desconectar del frenético ritmo urbano.

Un Refugio Exclusivo: Estancia La Sistina

En la isla, destaca la Estancia La Sistina, la única construcción del lugar. Se trata de una elegante casona que ofrece alojamiento de lujo con pensión completa en un entorno donde el silencio y la belleza natural son protagonistas.

Confort y Naturaleza en Armonía

Las habitaciones son amplias y cuentan con acceso a una piscina al aire libre. La propuesta gastronómica es diversa y de alta calidad, diseñada para que los visitantes disfruten de una experiencia de confort sin perder el contacto con la naturaleza.

Actividades para Todos los Gustos

La Isla Sistina no solo es un lugar para relajarse. Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de actividades al aire libre que incluyen:

Caminatas y Exploración

El entorno invita a explorar sus senderos naturales, respirar aire puro y disfrutar de paisajes indescriptibles. Es el destino perfecto para quienes buscan desconectar y reconectar con lo esencial.

Una Historia Fascinante

La historia de la isla es fascinante. En la década de 1980, fue adquirida por Ena Wenckheim, una condesa que se enamoró de la vasta belleza del lugar. Ella rebautizó la antigua «Isla Grande» como Sistina y mandó a construir la casona con un estilo europeo, creando un refugio privado que atrajo a la nobleza lejos del ajetreo diario.

Un Patrimonio Rico en Cultura

La isla no solo es un destino moderno; también posee un rico patrimonio histórico. Se han encontrado restos arqueológicos de pueblos originarios y fósiles de megafauna en la zona, lo cual añade un valor extraordinario al lugar.

Acceso y Exclusividad

Situada a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la isla es un enclave exclusivo. Solo se puede acceder en lancha desde Guaminí o mediante avionetas, gracias a su pista de aterrizaje. Este aspecto refuerza la sensación de aislamiento que muchos buscan en su visita.

La Isla Sistina es un destino aún por descubrir para muchos, que demuestra que en la provincia de Buenos Aires hay rincones que pueden deslumbrar y ofrecer una experiencia única sin necesidad de salir del país.