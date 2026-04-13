Bitcoin: Acumulación en Auge y Nuevas Oportunidades

La criptomoneda estrella continúa su lucha en un entorno volátil, acentuando la atención de inversores y analistas que buscan descifrar su futuro próximo.

El mercado de Bitcoin presenta un espectro de oportunidades en medio de una lateralización prolongada, que ha caracterizado los últimos dos meses. Desde su mínimo de u$s60.100 alcanzado a inicios de febrero, la criptodivisa ha intentado superar una resistencia crítica en u$s73.600, un nivel que fue brevemente cruzado a mediados de marzo.

Los Últimos Movimientos del Mercado

En la última semana, Bitcoin ha intentado romper la barrera de precios, manteniéndose por encima de los u$s70.000 desde el martes y alcanzando un pico de u$s73.790, lo que representa un incremento de casi 23% desde su mínimo. Actualmente, opera cerca de u$s71.000.

Aumento de la Acumulación Institucional

Durante este bimestre, el precio de Bitcoin osciló entre u$s68.000 y u$s70.000. Este intervalo ha resultado atractivo para los inversores institucionales, quienes han continuado acumulando bitcoins. De hecho, Strategy, liderada por Michael Saylor, ha realizado más de 100 compras, y las 10 principales empresas en Bitcoin ahora poseen más de 1 millón de BTC.

Un Crecimiento Imparables en las Reservas

Más de 150 empresas públicas han integrado Bitcoin en sus balances, junto con gobiernos y diversos inversores privados. Ripio Business, por su parte, ha proporcionado servicios a más de 2500 clientes institucionales, la mayoría de los cuales han incorporado Bitcoin en sus estrategias.

La Estrategia de Acumulación en un Entorno Dificultoso

Las carteras corporativas y los poseedores a largo plazo no parecen perturbados por la actual lateralización; la tendencia de acumulación continúa en aumento, con whales y long-term holders aumentando sus posiciones en anticipación al próximo halving.

Impacto del Halving en el Futuro de Bitcoin

Históricamente, los máximos del ciclo de halvings de 2016 y 2020 ocurrieron un año y medio después. Este ciclo se comporta de manera similar, alcanzando un máximo histórico en octubre de 2025. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado son diferentes y se espera que cualquier corrección sea menos severa.

Nuevos Niveles de Soporte y Resistencia

Después de un máximo histórico de casi u$s126.100 en octubre, Bitcoin sufrió una corrección de más del 52%. A pesar de este desafío, la acumulación ha ido en aumento, alcanzando un promedio de 372.000 BTC en marzo. Para ponerlo en contexto, se consideraba una victoria al alcanzar 10.000 BTC en promedio mensual hace un año y medio, lo que implica un impresionante crecimiento del 3720%.

La Presión del Entorno Macroeconómico

El mercado de criptomonedas, junto con acciones tecnológicas y relacionadas con la inteligencia artificial, enfrenta presiones debido a un entorno macroeconómico restrictivo. La incertidumbre geopolítica y el alza en los precios del petróleo están contribuyendo a un menor apetito por el riesgo, llevando a los inversores hacia activos más tradicionales en tiempos difíciles.

Expectativas en el Horizonte

Con un mercado que se encuentra más del 15% por encima de su último mínimo, la compra institucional sigue firme, tanto a través de adquisición directa como mediante fondos y derivados. A medida que el Bitcoin sube de a poco, el interés continúa creciendo y podría alcanzar un objetivo a mediano plazo de u$s85.500 si superara su resistencia actual.

En el contexto de este panorama, el desafío que se presenta es anticipar si las condiciones actuales de compra y la ralentización de la oferta permitirán a Bitcoin retomar una curva ascendente o si permanecerá estancado mientras el mercado determina su próximo movimiento.

*Por Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio