Fein se declara chivo expiatorio en caso Nisman: nuevas declaraciones sobre irregularidades

Viviana Fein: "Soy un chivo expiatorio" en la causa Nisman

La ex fiscal Viviana Fein se presentó nuevamente en los tribunales y defendió su actuación en la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, acusando un intento de procesarla por encubrimiento agravado.

En una nueva declaración ante el juez Julián Ercolini, Fein expresó su descontento con las acusaciones en su contra, que califica de injustas y sin fundamento. La fiscalía, liderada por Eduardo Taiano, la acusa de no haber preservado correctamente la escena del crimen, sugiriendo que busca hacerla responsable de un caso mucho más complejo.

Las declaraciones de Fein: cuestionando el proceso

Durante aproximadamente media hora de audiencia, Fein, acompañada de su abogado Lucio Simonetti, reiteró que no incurrió en ninguna falta y cuestionó por qué solo ella enfrenta acusaciones, mientras otros involucrados, como el ex juez Manuel de Campos y funcionarios de seguridad, no han sido procesados.

Un contexto complicado

Fein hizo hincapié en que después de diez años, sus acciones están siendo puestas en tela de juicio, preguntándose si esto se debe a su actual estatus como jubilada. “Me pregunto qué interés hay en señalarme de esta manera”, planteó, resaltando que muchos participaron en la investigación inicial.

Las tensiones políticas

La ex fiscal también criticó la actuación de Taiano, quien se encuentra bajo el escrutinio público por su gestión en otro caso relacionado con la criptomoneda $Libra que involucra al actual presidente Javier Milei. “¿Es coincidencia que su acusación surgiera tras solicitar mi juicio político?”, cuestionó.

Un proceso judicial complejo

El caso no solo investiga la muerte de Nisman, hallado muerto en su departamento en 2015, con un disparo en la cabeza. También se centra en posibles irregularidades durante su investigación inicial, que podrían haber obstaculizado el curso de la justicia.

Aclaraciones finales de Fein