Dólar blue sube este lunes 13 de abril y el Banco Central adquiere divisas

Las reservas del Banco Central han experimentado una caída, mientras el dólar blue se incrementa notablemente. Descubre los detalles de esta jornada.

Las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron en 21 millones de dólares, alcanzando un total de 45.410 millones de dólares al cierre del día.

Incremento del Dólar Blue

Este lunes, el dólar blue registró un aumento de $10 en comparación con el cierre anterior. La cotización en la punta vendedora finalizó en $1400, mientras que en la tasa de compra se cerró a $1385.

Dólar MEP

El dólar MEP, cotizando con el bono GD30, se estableció en $1.404,60.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.467,50, reflejando la dinámica del mercado.

Dólar en el Mundo Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar se ofrece a un precio promedio de $1.467,30.

Tipos de Cambio Unificados

El dólar Qatar, tarjeta y ahorro se unificó en $1800,50, representando importantes cambios en el mercado.

Dólar Oficial

En el segmento oficial, el dólar minorista se estableció en $1385 para la venta, mientras que el dólar mayorista tenía un valor de $1354,00.

Situación del Banco Central

A pesar de la caída en las reservas, el Banco Central logró adquirir 112 millones de dólares en el mercado cambiario, manteniendo su gestión activa en la economía.