Gobierno flexibiliza el RIGI y eleva el umbral para nuevas inversiones

El Ejecutivo nacional ha decidido elevar el umbral para calificar las inversiones a largo plazo dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta decisión busca facilitar el acceso a beneficios a más empresas y fue oficializada mediante la Resolución 484/2026.

La reciente normativa amplía las oportunidades dentro del artículo 172 de la Ley 27.742. Anteriormente, para que una inversión se considerara de largo plazo, el flujo neto de caja esperado en los primeros tres años no podía superar el 30% de la inversión total. Ahora, este límite se incrementa al 35%, permitiendo que más proyectos se beneficien de la estabilidad fiscal.

El Gobierno prevé utilizar el RIGI como palanca fiscal en la privatización de Belgrano Cargas.

Motivaciones Detrás del Cambio Normativo

La flexibilización se ha implementado con la reciente incorporación de nuevos desarrollos de hidrocarburos en las áreas «costa adentro» (onshore). Los informes de la Secretaría de Energía destacan que estos proyectos presentan una dinámica financiera diferente a la de inversiones más tradicionales, como represas o minas:

Recuperación de Capital: La inversión inicial tiende a recuperarse rápidamente.

Reinversión Continua: Estos proyectos, que suelen durar entre 20 y 35 años, requieren inversiones constantes para mantener su producción, lo que no se reflejaba adecuadamente en el cálculo previo.

Con la modificación del umbral, se busca evitar que proyectos con alta rentabilidad a corto plazo sean excluidos del régimen, reconociendo su naturaleza de largo plazo.

Impacto en Diversos Sectores

La resolución afectará a todos los sectores, pero su impacto varía:

Tecnología: La infraestructura tecnológica enfrenta ciclos de innovación rápidos, por lo que el nuevo porcentaje facilitará su acceso a los beneficios fiscales.

Minería y Siderurgia: Estos sectores encontrarán el cambio «técnicamente neutro», aunque la Secretaría de Minería considera la modificación como «razonable».

Turismo, Infraestructura y Foresto-industria: No se han planteado objeciones a la medida. La Secretaría correspondiente indicó que, si bien no hay solicitudes formales hasta el momento, el cambio no afectará la esencia del beneficio.

Prórroga del Régimen RIGI

El Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 8 de julio de 2026 el plazo para adherir al RIGI, buscando fomentar la estructuración de proyectos de gran escala, que requieren mayor tiempo para su maduración.

Además, se ha establecido un monto mínimo de inversión de US$ 600 millones para proyectos en el sector de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro.

Desde el Ministerio de Economía, se destacó que el objetivo de esta medida es acelerar las inversiones de gran envergadura que aumenten la producción y fortalezcan el perfil exportador del país.