Katy Perry enfrenta acusaciones de agresión sexual por parte de Ruby Rose, actriz de ‘Orange is the New Black’

La actriz Ruby Rose ha dado un paso contundente al hacer públicas acusaciones de agresión sexual contra la famosa cantante Katy Perry, rememorando un suceso ocurrido hace casi dos décadas en un club nocturno en Australia.

Un episodio doloroso que resurge

En una emotiva publicación en su cuenta de Threads, Ruby Rose reveló que el incidente tuvo lugar cuando era apenas una veinteañera en un club de Melbourne. La decisión de hablar hoy sobre este tema, según Rose, está motivada por el profundo efecto emocional que le generó. «Siento que es hora de visibilizar lo que viví», dijo la actriz.

El detonante de la revelación

Todo comenzó cuando Katy Perry hizo un comentario irónico sobre Justin Bieber en Instagram. Rose, al ver esto, no pudo contener su indignación y respondió directamente: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?”. Su respuesta provocó un torrente de reacciones en redes sociales y medios.

Detalles del incidente

Ruby Rose describió el momento de la agresión de manera gráfica: “Ella me vio ‘descansando’ sobre el regazo de mi mejor amiga para evitarla y se inclinó, se bajó la ropa interior a un lado y frotó sus genitales en mi cara hasta que abrí los ojos y vomité sobre ella”. Este relato revela el trauma que Rose cargó durante años.

Razones detrás del silencio

La actriz, en un intento de procesar lo ocurrido, describió cómo transformó la experiencia en una historia “divertida de borrachera”, minimizando su dolor. Sin embargo, reveló que también existieron otros factores que la llevaron a guardar silencio. Según ella, tras el incidente, Perry le ofreció ayudarla a obtener su visa para Estados Unidos, lo que complicó aún más su decisión de hablar.

Un nuevo rumbo y búsqueda de justicia

Ruby Rose manifestó que ya no teme enfrentar las consecuencias de su denuncia. «Puede demandarme si quiere. No lo hará, porque sucedió, tengo fotos y fue literalmente en público y presenciado por varias personas”, afirmó con firmeza.

Además, insinuó que no es la única que ha sufrido en el entorno de la industria del entretenimiento. Rose anunció su intención de llevar el caso a la justicia, lanzando un claro mensaje: “Hoy iré a una comisaría para ver si se puede investigar alguno de mis casos. Tengo una larga lista, probablemente me exigirá más de lo que estoy preparada, pero volveré aquí para informar sobre el proceso en cuanto esté lista”.

La respuesta de Katy Perry y el contexto

Hasta el momento, los representantes de Katy Perry no han realizado comentarios sobre las acusaciones de Ruby Rose, a pesar de la intensidad de las solicitudes de diversos medios internacionales. Este escándalo se suma a una serie de controversias que han rodeado a Rose en los últimos tiempos, incluyendo enfrentamientos públicos con otras figuras del espectáculo.