Llaryora critica al Gobierno: ‘Están abandonando a los abuelos del PAMI’

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no se guardó nada al criticar al Gobierno nacional por la crisis del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y el recorte de fondos a las universidades. En su discurso, exigió a los funcionarios que "salgan de las sombras" y respondan a las necesidades de la población.

El PAMI en la Mira

Durante un evento en el que anunció el programa «CBA Me Capacita 2026», Llaryora se refirió al estado crítico del PAMI, reclamando: «No puede el PAMI dejar a nuestros abuelos desamparados.» Instó a los líderes nacionales a ser responsables y gestionar los recursos necesarios para asegurar que los jubilados cuenten con la atención médica que merecen.

El gobernador enfatizó que «los números cierran con la gente adentro», resaltando que, a pesar de lo que indican las cifras, la experiencia humana debe ocupar un lugar central en las decisiones. Comparó su gestión, donde ha incrementado el presupuesto de salud en un 45%, con la falta de acción de las autoridades nacionales.

Desfinanciamiento Universitario: Un Problema Urgente

Llaryora también criticó severamente el recorte de fondos destinados a las universidades, afirmando que nuestros científicos y académicos están «luchando diariamente» por sobrevivir en un contexto de desfinanciamiento. En contraste, anunció que mientras el Gobierno federal recorta, la provincia de Córdoba ampliará la cantidad de universidades, beneficiando a más de 25.000 jóvenes que podrán acceder a estudios superiores.

Lanzamiento de «CBA Me Capacita 2026»

En el mismo evento, el gobernador presentó un programa de capacitación laboral sin precedentes. Con más de 2.200 cursos gratuitos que se ofrecerán en 293 localidades y una amplia variedad de plataformas virtuales, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer sectores clave de la economía. Las certificaciones estarán respaldadas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación de la provincia.

Con una inversión de 3.000 millones de pesos, Llaryora subrayó la importancia de estas acciones. «La capacitación y el acceso al conocimiento son herramientas esenciales que pueden transformar vidas», afirmó, destacando que más de 100.000 cordobeses tendrán la oportunidad de mejorar su futuro a través de esta propuesta.