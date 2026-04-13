Ona Saez ofrece su local gratis a marcas en crisis

La icónica firma de moda argentina ofrece un refugio para emprendedores al ceder su espacio en Martínez, ayudando a salvar proyectos en peligro de cierre.

Ante un panorama sombrío en el sector de la moda, donde muchas marcas se ven obligadas a cerrar sus puertas, Ona Saez ha decidido actuar. La empresa abrirá su tienda en Martínez, Buenos Aires, para brindar a diseñadores y emprendedores la oportunidad de vender sus productos sin costo alguno.

Iniciativa Transformadora para el Sector

El director de la firma, Sebastián Guajardo, destacó que esta acción surge como respuesta a la creciente ola de cierres anunciados en redes sociales. “Estamos viendo que muchas marcas enfrentan la dura realidad de recursos escasos, bajas ventas y la presión de costos”, comentó Guajardo.

Un Refugio para Emprendedores

Desde el 1 hasta el 25 de mayo, el nuevo espacio denominado La Factory Martínez, que fue inaugurado en octubre de 2025, se convertirá en una plataforma para que pequeños negocios exhiban sus remanentes.

“Pensamos: ¿por qué no compartir nuestro espacio con quienes tienen necesidad urgente de vender su stock?”, explicó Guajardo, resaltando el compromiso de la marca con la comunidad de diseñadores.

Cero Costos para los Participantes

Una de las mayores ventajas de esta iniciativa es que no implicará ningún costo para las marcas. “No cobraremos alquiler, ni un porcentaje de sus ventas. Cada participante utilizará sus propios medios para facturar”, aseguró Guajardo.

Además del espacio de ventas, Ona Saez brindará visibilidad y acceso a su amplia base de clientes, lo que podría abrir nuevas puertas para los emprendedores involucrados.

Selección con Enfoque Solidario

Ante la alta demanda, la firma anunció que realizará una selección de marcas priorizando a aquellas que enfrentan situaciones críticas. “Queremos ver a emprendedores que realmente necesiten ayuda. La urgencia y el apoyo son nuestras prioridades”, añadió Guajardo.

Aún se encuentra en evaluación qué marcas formarán parte de esta propuesta, pero las solicitudes ya están llegando en gran número. “Es alarmante ver tantas marcas anunciando su cierre en redes; esperamos que esta iniciativa sea un alivio”, concluyó.