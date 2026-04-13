Un juez desestima la demanda de Trump contra el WSJ por reportes sobre sus lazos con Epstein

Trump pierde demanda millonaria contra el Wall Street Journal

Una corte estadounidense desestimó un reclamo por $10 mil millones interpuesto por el expresidente Donald Trump contra el Wall Street Journal, lo que marca un nuevo capítulo en su prolongada confrontación con los medios de comunicación.

En una decisión emitida el lunes, el juez federal Darrin Gayles determinó que Trump no logró demostrar que el diario había publicado intencionadamente declaraciones falsas, un requisito esencial para probar la difamación. El caso surgió tras un artículo que abordaba una carta de cumpleaños que Trump supuestamente envió a su amigo de antaño, Jeffrey Epstein.

La historia detrás de la demanda

Trump había presentado la demanda en julio, apuntando no solo al Wall Street Journal, sino también a su propietario, Rupert Murdoch, argumentando que la publicación distorsionó hechos relacionados con una carta considerada como “subida de tono” que escribió en 2003 para Epstein. El juez Gayles, en un fallo de 17 páginas, indicó que no se pudo comprobar que los periodistas actuaran con malicia en la publicación del artículo que generó la controversia.

Posible refile de la demanda

El magistrado, nombrado por Barack Obama, otorgó a Trump la oportunidad de enmendar su queja y volver a presentar la demanda antes del 27 de abril. Un portavoz del equipo legal de Trump confirmó que se prevé la reintroducción del caso, reafirmando que el expresidente seguirá enfrentando a quienes consideran que difunden “noticias falsas” para engañar al pueblo estadounidense.

Impacto de la decisión y la relación con los medios

Desde su retorno a la arena política, Trump ha intensificado su crítica hacia los medios, una estrategia que ha incluido restricciones a la prensa, descalificaciones a periodistas críticos y demandas millonarias. Su relación tumultuosa con la prensa se ha convertido en una constante en su carrera, destacando la demanda contra el Wall Street Journal como un ejemplo más de este enfrentamiento.

Epstein y su legado sombrío

La carta en cuestión se enmarca en una serie de controversias que rodean a Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual. Aunque la muerte fue declarada un suicidio, numerosas teorías de conspiración han surgido a su alrededor. El caso de Epstein ha impactado a diversas figuras poderosas y sigue siendo un tema delicado en el ámbito político estadounidense.

A medida que se desclasifican documentos relacionados en el Departamento de Justicia, Trump ha emergido como una figura prominente en las narrativas, aunque hasta el momento no ha enfrentado acusaciones formales por ningún delito en relación con Epstein.