Bitcoin: Caídas en 2025 y Prognósticos para 2026, según Arthur Hayes

Tras un año complicado para Bitcoin, el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, ofrece una visión alentadora para el futuro de la criptomoneda, proyectando un posible resurgimiento en 2026 basado en cambios en la liquidez global.

Bitcoin alcanzó su máximo histórico en octubre de 2025, superando los u$s126.000, pero terminó el año con una caída del 7,3% en comparación con enero. Esta situación ha generado inquietud entre los inversores, pero Hayes comparte su perspectiva sobre las razones detrás de esta fluctuación.

Los factores detrás del descenso de Bitcoin en 2025

Según Hayes, la baja no se debe a una disminución del interés, sino a la escasez de liquidez en dólares. En su análisis titulado Frowny Cloud, argumenta que la disponibilidad de dólares fue esencial para los activos financieros durante el año pasado.

A pesar de que los mercados de acciones y oro mostraron una tendencia positiva, Bitcoin se rezagó en medio de una dinámica donde la reducción de liquidez afecta más a los activos de riesgo.

Una mirada optimista hacia 2026

Para el próximo año, Hayes es optimista respecto a las proyecciones de Bitcoin. Predice una expansión de la liquidez en dólares, impulsada por cambios en la Reserva Federal y nuevas inyecciones de capital. Se estima que este proceso podría aportar al menos u$s40.000 millones mensuales al sistema financiero.

Hayes destaca que este flujo de capital generalmente favorece a los activos de riesgo, lo que podría representar un punto de inflexión significativo para el precio de Bitcoin. Su análisis sugiere que hay una correlación histórica entre la expansión del dinero y el comportamiento del BTC, que tiende a responder positivamente ante un aumento en la oferta de dólares.

El papel del oro y la geopolítica en el mercado

Además, Hayes menciona el desempeño del oro en 2025, señalando cómo varios países incrementaron sus compras del metal precioso en respuesta a los riesgos geopolíticos y a decisiones de política exterior de Estados Unidos. Esto contribuyó a fortalecer al oro como refugio de valor.

En este escenario, el analista confía en que una mejora sostenida de la liquidez podría permitir a Bitcoin recuperar posiciones y alinearse con las subidas que otros mercados ya han experimentado en contextos similares.