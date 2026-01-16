La Universidad Nacional de Río Tercero ya tiene más de 300 preinscritos para 2026.

La Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) inicia su preinscripción para el ciclo lectivo 2026, un proceso que estará disponible durante todo el verano. Ya son cerca de 300 los aspirantes que han comenzado su camino hacia la educación superior.

El trámite de preinscripción se realiza de manera digital a través del sistema Guaraní. La inscripción definitiva y entrega de documentación comenzarán el 1° de febrero, y se tiene previsto iniciar talleres de ingreso a partir del 19 de febrero.

Sin Límites de Edad y Multiplicidad de Oportunidades

Desde la UNRT destacan que no hay límite de edad para inscribirse. Muchos de los preinscriptos son personas que habían interrumpido estudios anteriores y buscan reinsertarse en el ámbito académico.

Variedad Académica: Las Tres Carreras Iniciales

La universidad presenta tres propuestas educativas clave, de las cuales la carrera de Enfermería lidera con cerca del 70% de las inscripciones. Esta carrera, que otorga el título de Enfermero/a Universitario/a, tiene una duración de tres años y medio y se imparte de manera presencial.

La Tecnicatura Universitaria en Logística de Cargas y Producción también forma parte de la oferta académica. Con una duración de tres años y modalidad presencial, esta tecnicatura prepara a los estudiantes como Técnicos/as Universitarios/as en el ámbito logístico.

Por último, la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma ofrece una formación centrada en la tecnología, con un enfoque práctico y presencial que abarca dos años y medio.

Perspectivas para 2025 y 2026

El rector de la UNRT, Pablo Yannibelli, considera que 2025 será un año “clave” para el desarrollo institucional. En conversación con expertos, anunció avances en diálogo con la comunidad, nuevas diplomaturas y la creación de un hub de conocimiento.

En el ámbito de la transparencia, la UNRT se posicionó en el puesto 26 entre 62 universidades nacionales, un reconocimiento importante para una institución en formación.

Interés Académico y Docente en Aumento

La respuesta de la comunidad ha sido positiva, con 150 de las 300 personas preinscriptas que ya completaron su inscripción formal. Las inscripciones seguirán abiertas durante enero y los primeros días de febrero a través del sitio oficial de la universidad.

Este interés también se refleja en la convocatoria docente, donde la UNRT ha recibido más de 900 postulaciones para formar su plantel académico. Actualmente, se está en proceso de selección de docentes para los cursos y materias que comenzarán en 2026.