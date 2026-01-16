Dólar y Dólar Blue: Cotización en Vivo del 16 de enero de 2026

Hoy, viernes 16 de enero, el mercado cambiario argentino presenta movimientos significativos en las cotizaciones del dólar. A continuación, te ofrecemos un resumen actualizado de los diferentes tipos de cambio.

Precio del Dólar Blue

En el mercado paralelo, el dólar blue se posiciona en $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Valor del Dólar Oficial

Según los datos del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se registra a $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Información sobre el Dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se sitúa alrededor de $1.472,10 para la compra y $1.473,80 para la venta.

Cotización del Dólar Contado con Liquidación (CCL)

En el caso del CCL, el valor se encuentra en $1.509,80 para la compra y $1.510,70 para la venta.

Dólar Cripto: Operaciones en Criptomonedas

Para quienes operan con criptomonedas, el dólar cripto se cotiza aproximadamente a $1.499,43 para la compra y $1.518,97 para la venta.

Cambio del Dólar Tarjeta (Dólar Turista)

El tipo de cambio correspondiente al uso de tarjetas en el exterior es hoy de $1.904,50, conocido como dólar turista.

Indicador de Riesgo País

El riesgo país, un índice que mide la diferencia en rendimientos entre bonos argentinos y estadounidenses, se ubica en 572,00 puntos básicos en esta jornada.