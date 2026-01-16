Banco alerta: Stablecoins con intereses podrían quitar $6 billones al sistema financiero

Brian Moynihan, CEO de Bank of America, alertó sobre el potencial impacto de las stablecoins con intereses en el sistema financiero, señalando que podrían encarecer el crédito y afectar especialmente a las pequeñas empresas.

En una reciente declaración, Brian Moynihan, líder de Bank of America, declaró que las stablecoins que ofrecen intereses podrían desencadenar una fuga de hasta 6 billones de dólares de los depósitos bancarios en Estados Unidos. Este fenómeno podría limitar la capacidad de los bancos para otorgar créditos y resultar en un aumento en los costos de financiamiento.

Fuga de Depósitos y Consecuencias Financieras

Moynihan destacó que, aunque su banco está preparado para adaptarse a este cambio, la transición masiva de depósitos hacia las stablecoins podría modificar la lógica tradicional de las entidades bancarias. Al ofrecer rendimientos, estas monedas digitales se asemejan a los fondos del mercado monetario y pueden desviar los depósitos que normalmente se destinan a préstamos.

Impacto en las Pequeñas y Medianas Empresas

El CEO advirtió que las pequeñas y medianas empresas, más dependientes del financiamiento bancario, enfrentarían tasas más elevadas si la tendencia hacia las stablecoins con intereses continúa. Esto podría poner en riesgo su actividad económica y crecimiento.

Debate Legislativo en EE.UU.

El tema de las stablecoins ha alcanzado el Congreso estadounidense, donde actualmente se discuten proyectos como el GENIUS Act y la CLARITY Act. Estas iniciativas buscan crear un marco regulatorio para las monedas digitales y establecer requisitos de transparencia y reservas. Aunque la legislativa no impide el pago de intereses, el debate se intensifica al considerar el impacto que estas stablecoins podrían tener como competencia directa para los bancos en la captación de depósitos.

JPMorgan también Alza la Voz

La preocupación por las stablecoins con intereses no es solo de Bank of America. Jeremy Barnum, CFO de JPMorgan, calificó de “peligroso” el posible establecimiento de un sistema bancario paralelo que carezca de los controles y regulaciones que rigen a las entidades tradicionales. El ejecutivo destacó que, aunque la tecnología blockchain es innovadora, los productos que imitan la intermediación financiera deben cumplir con normas de seguridad y supervisión adecuadas.

La Asociación de Banqueros de los Estados Unidos también se ha pronunciado, instando a prohibir el pago de intereses sobre las stablecoins, argumentando una competencia desleal frente a los depósitos bancarios. Este debate continuará evolucionando a medida que se desarrollen más regulaciones en el ámbito de las monedas digitales.