Río Negro sorprende con un 85% de ocupación: el destino inesperado cerca de Bariloche

Durante la primera mitad del verano, la provincia de Río Negro ha visto un notable incremento en su ocupación turística, alcanzando promedios de entre el 70% y 76%, con picos del 85% en lugares como Dina Huapi, que se ha convertido en un destino destacado de la Patagonia.

Los Destinos Favoritos de los Turistas en Río Negro

Según informes de la primera quincena del verano 2026, la demanda turística en la Región Andina y la estepa ha sido extraordinaria, con la costa atlántica rionegrina también logrando altos niveles de ocupación. A continuación, se detallan los destinos más visitados en el sur de la provincia:

Bariloche: Un Clásico Patagónico

La emblemática ciudad de Bariloche se llevó el 80% de ocupación, consolidándose como uno de los principales destinos de montaña del país. Con su belleza natural y múltiples actividades al aire libre, la ciudad sigue siendo un imán para los turistas.

Dina Huapi: La Gran Revelación

Dina Huapi sorprendió al registrar un impresionante 85% de ocupación. Su cercanía a Bariloche, a solo 15.2 kilómetros, y su facilidad de acceso a través de la Ruta Nacional 23 y la Ruta Nacional 40 la hacen un punto estratégico para quienes desean explorar la región.

El Bolsón: Naturaleza y Gastronomía

Con un 70,1% de ocupación, El Bolsón atrajo visitantes interesados en actividades como trekking y rafting, además de deleitarse con su reconocida gastronomía regional.

Viedma: La Capital Marítima

La capital de la provincia, Viedma, reportó una ocupación del 76,2%. Este destino costero ofrece una mezcla de cultura y acceso al mar, atrayendo a quienes buscan una experiencia diversa.

Las Grutas: Playas de Aguas Cálidas

El tradicional balneario de Las Grutas tuvo una ocupación promedio del 70% durante los primeros días del año. Sus aguas cálidas lo convierten en una opción popular para los amantes del sol y la playa.

Dina Huapi: Un Destino Ideal para Desconectar

Dina Huapi, cuyo nombre proviene de Dinamarca y del término mapuche “Huapi” que significa “isla”, es un oasis de tranquilidad. Rodeada por el lago Nahuel Huapi y los ríos Ñirihuau y Limay, esta localidad ofrece un entorno natural ideal para aquellos que buscan escapar del ruido urbano.

Atractivos Turísticos de Dina Huapi

Entre sus principales atractivos se encuentran el Cerro Leones y el Cerro Villegas. Además, cuenta con playa pública en casi cinco kilómetros de costa sobre el lago, perfecta para disfrutar de un día en familia.

Gastronomía Local y Artesanías

Los visitantes pueden disfrutar de platos regionales como la trucha y las carnes ahumadas, junto con cervezas artesanales. También hay mercados que ofrecen productos originales y de calidad, accesibles para todos.

Emprendimientos Artesanales

Dina Huapi destaca por sus emprendimientos que producen y venden delicias como chocolates, whisky, licores y helados. Estas opciones se convierten en recuerdos ideales para llevarse a casa.