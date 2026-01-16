Tosi: «La inflación lleva ocho meses en aumento»

La economía argentina vivió una semana intensa marcada por el aumento de la inflación, una licitación de deuda y dinámicas cambiarias que preocupan a analistas. Aquí te contamos todos los detalles.

La reciente semana económica dejó tres indicadores cruciales que atraen la atención del mercado: el índice de inflación, la licitación de deuda del Tesoro y las operaciones del dólar con intervenciones del Banco Central. Según Ramiro Tosi, economista y ex subsecretario de Financiamiento, se presenta un panorama complicado: aunque la inflación anual mostró una mejora considerable, el comportamiento mensual reciente indica un nuevo ascenso, lo que complica el futuro inmediato.

Inflación: Un Ascenso Preocupante

El inicio de la semana estuvo marcado por la difusión del dato de inflación correspondiente al mes de diciembre, que superó las expectativas de los analistas, alcanzando un alarmante 2,8%. Este valor se traduce en el nivel mensual más elevado desde abril del año previo. Tosi destacó que, aunque la inflación de 2025 logró ser la más baja en ocho años con un 24,8%, la reciente tendencia genera inquietud.

Un Piso Inflacionario Más Alto

En su análisis, Tosi advirtió que la inflación ha subido constantemente en los últimos ocho meses, dejando un nuevo piso para los próximos meses. Proyecta que en enero y febrero la inflación superará el 2% y menciona que lograr que el índice mensual comience con «1» no será posible hasta el otoño, estimando que podría alcanzarse en abril.

Tarifas y Precios: Factores Decisivos

El economista identificó que el incremento de precios no es un hecho aislado, sino un fenómeno que se ha intensificado desde la segunda mitad del año pasado. Un ejemplo claro es el precio de la carne, que ha aumentado casi 40% entre junio y octubre, sumando luego otro 20% en diciembre. Además, apuntó a la actualización de precios regulados y la reducción de subsidios como factores que alimentan la inflación.

Cambio en la Metodología del IPC

Tosi también mencionó un cambio metodológico significativo en la medición de la inflación a partir de enero, con un mayor peso para los servicios, que actualmente representan cerca del 33% del IPC. Esta modificación podrá hacer que el índice de precios sea más sensible, especialmente cuando los costos de servicios como transporte y salud superan el promedio.

La Licitación de Deuda y la Estrategia del Tesoro

Otro aspecto clave de la semana fue la licitación de títulos en pesos. El Tesoro tenía que enfrentar vencimientos por 9,5 billones de pesos. A pesar de ofrecer 11 instrumentos con diversos plazos, el resultado mostró que el mercado se inclinó por la liquidez, captando casi el 75% de la licitación en instrumentos que vencen antes de mayo.

Altas Tasas de Interés

El Tesoro logró cubrir casi el total de los vencimientos, pero con el costo de tener que pagar tasas de interés elevadas, superiores al 3% en los plazos más cortos. Esto refleja un mercado que exige rendimientos reales que superen a la inflación proyectada.

Dólar y Condiciones del Mercado Cambiario

Respecto al mercado cambiario, Tosi destacó que el dólar mayorista no incrementó su valor a pesar de las compras del Banco Central, que en enero alcanzaron los 562 millones de dólares. Esto se debe principalmente a la oferta incrementada por las exportaciones de trigo y por empresas que traen dólares al país.

Riesgos e Liquidez

A pesar de estas compras, el riesgo país se mantiene elevado, rondando los 560 puntos, lo que complica la capacidad del gobierno para financiarse. Además, la escasez de pesos en el sistema bancario, que pasó de 7 billones a menos de 30 mil millones entre diciembre y enero, ha provocado un aumento en las tasas de interés, encareciendo el crédito y enfriando el consumo.

En este contexto, Tosi considera que la estrategia del Banco Central es gradual y que, aunque se realizan compras de dólares y se inyectan pesos, los montos son insuficientes, lo que lleva a mantener tasas de interés elevadas y afectar negativamente la recuperación económica.