Bitcoin en la mira: Un dato clave puede redefinir su futuro

Bitcoin en la cuerda floja: ¿Inflación de EE.UU. marcará el camino hacia los u$s75.000?

La cotización de Bitcoin se mantiene cerca de los u$s70.000 mientras el mercado aguarda con incertidumbre la publicación del índice de inflación de marzo en Estados Unidos. ¿Podría este dato definir su futuro inmediato?

06.04.2026 • 17:30hs • mundo cripto





La estabilización de Bitcoin y la expectativa del IPC

En este momento, Bitcoin (BTC) se encuentra en una fase de estabilidad, fluctuando alrededor de los u$s70.000. Este rango ha generado un ambiente de cautela en el mercado mientras se aguarda el anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) programado para el 10 de abril.

Las proyecciones son decididamente divergentes: una inflación más baja podría disparar a Bitcoin hacia los u$s75.000, mientras que una cifra más elevada podría dar paso a una corrección significativa, retrocediendo hasta los u$s60.000 o u$s62.000, niveles que los analistas consideran como soporte esencial.

El contexto de la inflación y su impacto en la FED

Lo que se espera del IPC va más allá de meras cifras; está intrínsecamente relacionado con la política monetaria de la Reserva Federal (FED). Una inflación constante tiende a mantener las tasas de interés elevadas, lo que frecuentemente presiona a activos de riesgo como Bitcoin.

Por el contrario, si se observan indicios de desaceleración en los precios, las expectativas de recortes de tasas pueden florecer, beneficiando así el ámbito de las criptomonedas.

Un mercado en vilo: previendo movimientos futuros

Desde una perspectiva técnica, Bitcoin ha estado operando en un rango cerrado de u$s65.000 a u$s71.000 sin obtener un quiebre claro. De superar este umbral, los inversores deben estar atentos a la resistencia significativa en u$s73.700, seguida de cerca por el umbral psicológico de u$s75.000.

Por otro lado, el RSI se encuentra en niveles neutrales, indicando que aún no existen señales de sobrecompra o sobreventa. Igualmente, la media móvil de 200 días está situada en torno a los u$s67.500, actuando como un soporte clave en el corto plazo. Si el valor de Bitcoin desciende por debajo de este umbral, podrían abrirse las puertas a una caída más significativa.

En resumen, el índice de inflación no solo promete provocar una inminente volatilidad, sino que también podría reconfigurar la tendencia del mercado en las semanas siguientes, dejando a los inversores expectantes ante el desenlace.