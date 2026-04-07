Clara López se baja de la carrera presidencial 2026 y une fuerzas con Iván Cepeda

La senadora Clara López ha decidido dar un paso al costado en su búsqueda por la presidencia en las elecciones programadas para el 31 de mayo de 2026, y se unirá a la campaña de Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico.

La renuncia irrevocable de Clara López a su candidatura fue oficializada mediante una carta presentada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde también se incluía a su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río.

Dimisión Oficial y Motivos Detrás de la Decisión

En el escrito dirigido a Hernán Penagos, registrador nacional, López solicitó que su renuncia se procesara de acuerdo con las normativas electorales vigentes. En la comunicación, se argumentó la necesidad de una «sumatoria de voluntades» ante la situación política actual del país, subrayando que su salida es definitiva.

“El país reclama fortaleza y reflexión para afrontar la coyuntura actual, donde la sumatoria de voluntades hará la diferencia”, afirmaron en su carta, que también enfatizó la importancia de fortalecer los diálogos democráticos y construir acuerdos que ayuden a enfrentar el entorno electoral.

Unión con Iván Cepeda

Después de oficializar su renuncia, Clara López se unirá a la campaña presidencial de Iván Cepeda, quien se presenta junto a Aída Quilcué. Los detalles de esta nueva alianza serán revelados en un evento público programado para este miércoles a las 5:30 p.m. en el Hotel Grand Park de Bogotá, donde se explicarán los acuerdos alcanzados entre ambas campañas.

Este encuentro presentará los acuerdos políticos tras la adhesión a la campaña del Pacto Histórico. – crédito @ClaraLopezObre/X

Impacto en el Tarjetón Electoral

Con la renuncia de Clara López, la Registraduría informó que su nombre se mantendrá en el tarjetón electoral, pero aparecerá en blanco, sin afectar el orden previamente establecido. Así, el número de campañas activas se ve reducido, aunque la estructura del tarjetón no se modificará.

Trayectoria y Experiencia de Clara López

Clara López Obregón, economista y abogada, ha tenido una amplia trayectoria en el sector público, desempeñándose como senadora de la República para el periodo 2022-2026 por el Pacto Histórico. Ha ocupado importantes cargos, tales como:

Alcaldesa Mayor (e) de Bogotá en 2011

Candidata presidencial en 2014

Ministra de Trabajo entre 2016 y 2017

Auditora General de la República

Secretaria de Gobierno de Bogotá

Contralora y presidenta del Concejo Distrital

Sitio Actual de la Contienda Presidencial

Con la salida de Clara López, la carrera hacia la Casa de Nariño se redefine. Actualmente, entre los candidatos que han inscrito sus candidaturas para las elecciones de 2026 se encuentran:

Pacto Histórico: Iván Cepeda y Aída Quilcué Imparables: Claudia López y Leonardo Huerta Romper el Sistema: Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas Firmes por la Patria: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ASI: Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Partido Demócrata Colombiano: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Sondra Macollins y Leonardo Karam La Fuerza: Roy Barreras y Martha Lucía Zamora Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón Partido Ecologista Colombiano: Gustavo Matamoros y Mila María Paz Centro Democrático: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Dignidad y Compromiso: Sergio Fajardo y Edna Bonilla Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata

La renuncia de Clara López marca un cambio significativo en la dinámica electoral, siendo la primera oficial en este proceso, mientras que las elecciones se perfilarán para el 31 de mayo de 2026.