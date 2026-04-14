Bitcoin en Wall Street: La batalla oculta por el dominio cripto global

El lanzamiento del Morgan Stanley Bitcoin Trust marca un hito en el mercado de fondos cotizados de Bitcoin, abriendo un nuevo capítulo en la disputa entre grandes actores financieros.

El reciente ingreso de Morgan Stanley en el mercado de fondos cotizados de Bitcoin no pasa desapercibido. Con el lanzamiento del Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), la firma se posiciona como un competidor serio en un espacio hasta ahora controlado por gigantes como BlackRock y Fidelity.

En su primera jornada, el MSBT no solo captó 30,6 millones de dólares en flujos, sino que también alcanzó un volumen de negociaciones de 34 millones de dólares. Si bien este inicio es prometedor, se encuentra por debajo de otros desempeños destacados en el sector.

El nuevo contendiente en el mercado de ETFs de Bitcoin

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock sigue siendo el líder indiscutido, logrando 40 millones de dólares en su ingreso y manejando activos por más de 53.000 millones de dólares. Sin embargo, el MSBT tiene una ventaja clara: su estructura de comisiones. Con una tasa anual de apenas 0,14%, es considerablemente más barato que el IBIT, que cobra un 0,25%. Esto se traduce en una estrategia orientada a atraer a inversores institucionales que buscan maximizar su rentabilidad.

La competencia de comisiones: ¿marcador clave para el éxito?

La reducción de costos podría ser un factor crucial en esta batalla de ETFs. En un entorno donde los activos replican frecuentemente el mismo valor, la competencia en comisiones y distribución se torna fundamental. Sin embargo, el impacto del MSBT no se limita solo a los flujos financieros. Su llegada al mercado se produce en un contexto más maduro y con mayor presencia institucional, un cambio que puede transformar la dinámica del sector.

Contrariamente a la tendencia positiva, los flujos netos de la jornada fueron negativos, con el Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) y otros ETFs experimentando salidas significativas. Esto revela que el mercado aún enfrenta desafíos en su evolución.

Un cambio estructural en el mercado cripto

Manuel Beaudroit, CEO de Belo, destaca que la entrada de fondos como el MSBT representa un cambio estructural en la industria. La apertura hacia nuevos productos sostenido por grandes instituciones indica una maduración del mercado.

Beaudroit subraya que, aunque la competencia es feroz, la introducción de productos regulados y accesibles marcará la diferencia en el futuro. «El acceso al Bitcoin desde cuentas institucionales facilitará movimientos significativos de capital en el mercado», asegura.

Morgan Stanley vs BlackRock: un enfoque diferencial

José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, enfatiza que Morgan Stanley y BlackRock operan en diferentes esferas financieras. Mientras que Morgan Stanley se centra en la intermediación, BlackRock tiene su núcleo en la gestión de inversiones. Esta distinción hace que la lucha por el liderazgo en el mercado de ETFs de Bitcoin sea aún más compleja.

Del Palacio destaca que, a pesar de la menor comisión, los inversores institucionales priorizan la calidad, liquidez y respaldo que ofrecen las grandes firmas. Por ello, no se anticipa un desplazamiento inmediato en la preferencia por el IBIT.

Expectativas y perspectivas para el nuevo ETF de Morgan Stanley

Paula Chaves, analista financiera, recalca que la oferta del MSBT representa un signo de la transformación en el mercado cripto hacia una mayor institucionalización. Aunque el nuevo ETF cuenta con ventajas competitivas, la riqueza de la red de inversiones y la confianza que genera el IBIT seguirá siendo difícil de igualar.

Desde una perspectiva más amplia, la competencia entre Morgan Stanley y BlackRock podría no solo dar como resultado una redistribución gradual de flujos, sino también un reforzamiento del mercado. «La entrada de nuevos participantes es positiva, ya que empuja la disminución de comisiones y amplía las oportunidades de acceso a capital», concluye Chaves.