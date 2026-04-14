Caputo anticipa inflación de marzo por encima del 3%, pero prevé caída en abril

El Ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció que la inflación de marzo superará el 3%, un fenómeno impulsado por el alza del petróleo y el inicio del ciclo escolar. Los datos oficiales serán revelados este martes.

El titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, informó que el índice de inflación de marzo alcanzará niveles superiores al 3%. Este aumento sería el máximo registrado hasta ahora en 2026, aunque Caputo confía en que la tendencia empezará a cambiar favorablemente en abril.

Los datos oficiales serán publicados por el INDEC este martes por la tarde, donde se presentará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al tercer mes del año. En enero y febrero, la inflación se mantuvo en un 2,9%.

Factores Externos y Estacionales que Influyen en la Inflación

El aumento en marzo se debe, en parte, a las repercusiones del conflicto en Medio Oriente, que ha encarecido el valor del petróleo a nivel internacional, lo que, a su vez, ha generado incrementos en los precios de los combustibles y otros productos relacionados.

En una charla con el economista Salvador Di Stéfano en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que es muy probable que el IPC supere la barrera del 3% en este mes.

Caputo enfatizó que se sintió un «shock» relacionado con el petróleo, afectando desde los pasajes de avión hasta el sector educativo durante marzo. No obstante, aseguró que a partir de abril comenzará un proceso de desinflación y se esperan «mejores meses».

Expectativas del Sector Privado

Antes de que se hagan públicos los datos por parte del INDEC, varias consultoras han presentado estimaciones, la mayoría de las cuales apuntan a que la inflación se situará alrededor del 3%. Algunas predicciones indican un aumento del 3,2% al 3,3%, mientras que otras sugieren cifras más bajas, entre 2,7% y 2,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé un IPC del 3% para marzo, una cifra que supera el 2,5% estimado el mes anterior, reflejando la influencia de los ajustes en los combustibles y precios regulados.

Si se confirma una inflación mayor al 3%, el acumulado de los primeros tres meses del año podría alcanzar entre 9% y 10%. En este contexto, el gobierno busca mantener la contención de precios sin descuidar el tipo de cambio ni los servicios regulados.

La revelación oficial se llevará a cabo este martes a las 16:00.