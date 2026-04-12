Bitcoin: ¿Qué precio récord podría alcanzar al finalizar la guerra en Irán?

El Impacto de la Tregua EE.UU.-Irán en el Precio de Bitcoin: Proyecciones y Oportunidades

Con el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Bitcoin experimenta un leve repunte en su valor. Analizamos cómo se perfila el futuro de la criptomoneda ante esta nueva situación geopolítica.

Bitcoin se cotiza hoy a US$73.502, con un aumento del 0,46% en las últimas 24 horas, mientras los mercados reaccionan al anuncio del alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.

Bitcoin: Resiliencia en Tiempos de Tensión Global

La criptomoneda ha demostrado una sorprendente resiliencia durante la actual crisis geopolítica, manteniéndose en una franja de precios entre 65.000 y 73.000 dólares sin sufrir caídas drásticas, algo inusual en tiempos pasados.

Este comportamiento, que se aleja de los patrones históricos donde Bitcoin caía abruptamente, refleja una nueva correlación con los mercados bursátiles y la percepción de riesgo global, según reportes especializados.

El mayor impulso alcista se produjo el lunes, cuando Bitcoin superó los 69.000 dólares, gracias a las expectativas de paz entre las naciones en conflicto, lo que llevó a la liquidación de posiciones cortas por 196 millones de dólares.

Proyecciones: ¿Hasta Dónde Puede Llegar Bitcoin?

Expertos del mercado sostienen que Bitcoin podría alcanzar los 250.000 dólares si se logran acuerdos que pongan fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Este optimismo podría reducir significativamente la prima de riesgo geopolítico y reactivar el apetito inversor por activos de mayor volatilidad.

Sin embargo, en el corto plazo, se subraya que Bitcoin necesita superar los 75.000 dólares para establecer una tendencia alcista clara y evitar retrocesos hacia los 65.000 dólares nuevamente. De lograrlo, podría abrirse la puerta a un rally que lleve su precio entre 90.000 y 100.000 dólares en las próximas semanas.

Factores Clave: Refugios, Petróleo y las Negociaciones de Paz

A pesar del optimismo, Bitcoin ha acumulado una caída del 13,93% en el último año, después de alcanzar un máximo de 126.186 dólares.

Mientras tanto, el oro también ha visto descender su valor, situándose en 4.771,1 dólares por onza, lo que indica una disminución de la demanda por activos de refugio.

El petróleo WTI se encuentra cotizando a 98,72 dólares por barril, reflejando las tensiones persistentes en el mercado a raíz de incertidumbres sobre el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con Fabian Dori, director de Inversiones de Sygnum Bank, la mezcla de noticias macroeconómicas y desarrollos geopolíticos serán cruciales para los futuros movimientos del mercado.

Entre los catalizadores que pueden influir en el precio de Bitcoin, destacan:

El resultado de las negociaciones en Islamabad, que podría definir el futuro del alto el fuego.

La publicación del índice PCE que influirá en las decisiones de la Reserva Federal, y

Los flujos hacia ETF de Bitcoin que podrían señalar un creciente interés por activos de riesgo.

Irán y Estados Unidos han recibido un plan de dos fases que contempla un alto el fuego inmediato y un plazo de 15 a 20 días para alcanzar un acuerdo más amplio.