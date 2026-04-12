CEO de Apple alerta sobre el exceso de tiempo en pantallas frente a las interacciones personales

El CEO de Apple, Tim Cook, ha lanzado un importante mensaje sobre la necesidad de limitar el tiempo frente a las pantallas, destacando el impacto de la tecnología en nuestras relaciones personales y salud mental.

Tim Cook y su Llamado a la Reflexión

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, durante una entrevista reciente, instó a repensar el uso del teléfono móvil. “No quiero que la gente los use demasiado”, afirmó, subrayando la importancia de priorizar el contacto humano por encima de las interacciones digitales.

Un Mensaje Significativo en el 50° Aniversario de Apple

Al conmemorar medio siglo de innovación, Cook enfatizó que, aunque Apple continúa liderando el mercado de smartphones, es crucial encontrar un equilibrio en el uso de la tecnología. “No quiero que la gente mire más el teléfono que a los ojos de los demás”, agregó, sugiriendo que es vital disfrutar de experiencias en la naturaleza.

Manteniendo el Foco en la Innovación y el Uso Consciente

A pesar del éxito del iPhone, que representa el 25% de los smartphones activos a nivel mundial, Cook destacó la misión de Apple de promover un uso consciente de la tecnología. La compañía sigue innovando, integrando funciones que no solo enriquecen la experiencia del usuario, sino que también abordan la salud y el bienestar.

Un Contexto Global de Uso Intenso de Celulares

El aviso de Cook resuena en un momento crítico donde el 78% de los españoles pasan más de cuatro horas al día en sus dispositivos. Además, un preocupante 80% prefiere el celular como su principal herramienta de conexión, lo que provoca que muchos estén pendientes de sus pantallas incluso en momentos de descanso.

Una Tendencia en Asenso que Atrae la Atención de los Gobiernos

La creciente dependencia de los dispositivos móviles, especialmente entre los jóvenes, ha llevado a varios gobiernos a establecer regulaciones para proteger a los menores de la adicción digital. Países como Francia y Reino Unido están trabajando en marcos que limitan el acceso a redes sociales para personas menores de 16 años, reconociendo los efectos perjudiciales de la exposición constante a las pantallas.