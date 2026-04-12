Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones entre EE. UU. e Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán alcanza un nuevo nivel de tensión tras el colapso de las negociaciones en Islamabad, marcando un giro significativo en la diplomacia internacional.

La jornada de negociaciones de 21 horas concluyó sin un acuerdo entre EE. UU. e Irán, a pesar de los intensos esfuerzos realizados por ambas partes. Las declaraciones de los líderes provocan una inquietante sensación de incertidumbre respecto al futuro de la región.

El Bloqueo Naval: Una Respuesta del Presidente Trump

Poco después de que fracasaran las conversaciones, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una inminente acción naval en el estratégico estrecho de Ormuz. A través de un mensaje en redes sociales, Trump declaró: «He instruido a nuestra Marina para que intercepte cada buque en aguas internacionales que haya pagado peaje a Irán». Esta acción refleja la creciente preocupación de la administración estadounidense sobre las maniobras de Teherán.

Las Condiciones de EE. UU. y la Respuesta Iraní

El vicepresidente JD Vance destacó que el fracaso en alcanzar un acuerdo se debe a la negativa de Irán a aceptar las condiciones establecidas por Washington. «Hemos dejado claro cuáles son nuestras condiciones, y ellos han elegido no aceptarlas», afirmó. El punto crítico para EE. UU. sigue siendo la garantía de que Irán no desarrollará armas nucleares.

Progreso Parcial pero Desacuerdos Fundamentales

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, mencionó que, aunque se lograron algunos entendimientos, persisten diferencias en temas cruciales. «Algunos asuntos fueron discutidos, pero hay dos o tres puntos importantes que aún están sin resolver», agregó.

La Perspectiva Iraní: Buscando Confianza

Mohammad Bagher Qalibaf, el líder de la delegación iraní, enfatizó que Irán llegó a las negociaciones con buena voluntad, pero criticó la falta de confianza por parte de EE. UU. «Ahora es el momento para que EE. UU. decida si puede ganarse nuestra confianza», expresó en sus publicaciones en redes sociales.

La Llamada de Pakistán a la Diplomacia Continua

Pakistan, el país anfitrión de las conversaciones, instó a ambas naciones a proseguir el diálogo. «Es imperativo que las partes mantengan su compromiso con el alto el fuego», declaró el viceprimer ministro Ishaq Dar, reafirmando el papel de su país como intermediario en el conflicto.