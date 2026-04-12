Judicial: La Cámara Federal de La Plata ordena liberar a los acusados en caso de lavado en La Salada

Liberan a Líderes de La Salada: La Causa de Lavado de Dinero en Suspenso

La reciente decisión de la Cámara Federal de La Plata ha generado un impacto significativo en la causa por lavado de dinero que involucra a la megaferia La Salada, cerrando, por el momento, la posibilidad de avanzar en la investigación.

En una decisión inesperada, los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias han revocado la prisión preventiva de los principales acusados en la causa de lavado de dinero vinculada a La Salada, una estructura comercial que actuó durante décadas al margen de la ley.

La Decisión Judicial que Sacudió la Investigación

A través de esta resolución, la Cámara eliminó la medida preventiva impuesta por el juez federal Luis Armella, quien había actuado tras el requerimiento de la fiscal Cecilia Incardona. Entre los beneficiados se encuentran Jorge Omar Castillo y Enrique “Quique” Antequera, figuras clave en la operación del comercio ilegal.

El Corazón de La Salada: Un Imperio Comercial Ilegal

Castillo, considerado el principal responsable de La Salada y del Paseo de Compras Urkupiña, fue arrestado en mayo de 2025 durante un megaoperativo que incluyó más de 60 allanamientos simultáneos. La investigación reveló que la organización generaba ingresos millonarios que se movían a través de distintas transacciones ilegales, incluyendo la compra de bienes como automóviles y propiedades de lujo.

Impacto Económico y Estructural

La Salada albergaba más de 4.000 puestos y el costo de operar uno de ellos oscilaba entre 130.000 y 140.000 pesos por día, sumando otros 6.000 a 7.000 dólares cada seis meses en concepto de alquiler. Este esquema no solo mostró la magnitud de la operación, sino también la complejidad de los movimientos de dinero que realizaba la organización.

Pruebas Contundentes Pero Inconclusas

Aunque se incautaron más de 400 millones de pesos y 2 millones de dólares durante los allanamientos, los camaristas consideraron que la decisión del juez Armella fue apresurada. Argumentaron que la evidencia presentada no era suficiente para establecer la procedencia ilícita de los bienes en cuestión.

Consecuencias Legales y Financieras