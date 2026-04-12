El Gabinete en Crisis: Exigen Cambios a los Hermanos Milei

La atmósfera de la Casa Rosada ha cambiado drásticamente. En medio de rumores y situaciones críticas, la gestión de Milei enfrenta desafíos que van más allá de la economía.

Un Examen Al Gabinete de Milei

La Casa Rosada ya no refleja la euforia de sus primeros días. La alegría de reuniones y la camaradería entre ministros han dado paso a un ambiente marcado por la inquietud y el silencio. El clima laboral se ha vuelto tenso, con un notorio temor a preguntar y una incomodidad latente.

La Tormenta de Adorni

Desde hace un mes, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, ha enfrentado crecientes denuncias relacionadas con su esposa y acusaciones de enriquecimiento ilícito. A pesar de la controversia, el Gobierno de Milei ha decidido sostener su posición, siguiendo instrucciones de Karina Milei. Sin embargo, la defensa se debilita y comienza a impactar negativamente en la gestión.

Inflación y Desconfianza

En este contexto, la economía argentina atraviesa un periodo crítico. La inflación ha alcanzado cifras alarmantes, con un aumento del 2.9% en febrero, un crecimiento que ya marca nueve meses consecutivos de subas. El próximo anuncio del Indec promete intensificar la inquietud, ya que se esperan cifras aún más elevadas para marzo.

Caída de la Actividad Económica

Los signos de alerta son evidentes. La industria ha registrado una caída del 4% en febrero en comparación con enero, y -8.7% en términos interanuales. La construcción y el campo también han enfrentado retrocesos significativos, mientras que la recaudación tributaria se ve afectada por una caída real continua.

Un Llamado a la Paciencia

El presidente Milei, que hace un año prometía un crecimiento económico sin precedentes, ahora pide a la población “paciencia”, reflejando tal vez la primer autocrítica de su gestión. Esta repentina necesidad de ajustes genera interrogantes sobre la continuación del modelo prometido.

Grupos en Descontento

La desconfianza no solo está presente en opositores. Algunos miembros del Gabinete, como Sandra Pettovello, muestran su descontento, cuestionando los escándalos en torno a Adorni y sugiriendo que la situación política podría complicar aún más el desempeño del Gobierno.

Desafíos de Comunicación

Adorni, cuestionado por su incapacidad para comunicar eficazmente, se convierte en un blanco fácil dentro y fuera. La falta de una voz fuerte que lidere la comunicación del Gobierno es cada vez más evidente, y surge la necesidad de encontrar un reemplazo adecuado.

El Reto de la Confianza Popular

Karina Milei y otros funcionarios han comenzado a sentir la presión. Asistiendo a eventos públicos y enfrentándose a preguntas incómodas, los Milei se ven obligados a abrazar nuevas estrategias para recuperar la confianza que prematuramente parecían tener.

Reacciones en el Entorno Empresarial

Ante la incertidumbre política, figuras clave como Luis Caputo y Santiago Bausili expresan su preocupación. La tensión afecta la percepción entre los empresarios, quienes demandan acciones urgentes para mantener el rumbo económico en medio de rumores inquietantes.

Un Futuro Incierto

Con la oposición y la ciudadanía observando atentamente, el panorama de la Casa Rosada es incierto. La necesidad de cambios se vuelve urgente. Los ecos de decepción y angustia comienzan a resonar, mientras el presidente enfrenta su mayor desafío hasta la fecha: restaurar la estabilidad y la confianza en su administración.