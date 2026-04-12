Economistas Advienten: ¿Qué depara abril 2026 para el IPC según INDEC?

La inflación sigue en aumento, y marzo podría haber cerrado con un incremento cercano al 3%. Este fenómeno plantea interrogantes sobre el futuro económico del país y la posibilidad de una reducción sostenible en los próximos meses.

Con la expectativa puesta en el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que se divulgará el próximo 14 de abril, las proyecciones de diversas consultoras apuntan a un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 2,7% y el 3% para marzo. Este aumento, aunque esperado, refleja una continuidad de altos niveles, con un acumulado de casi el 9% solo en el primer trimestre.

Proyecciones Desafiantes para el Gobierno de Milei

A medida que se acercan los ajustes de tarifas, muchos analistas coinciden en que la inflación podría comenzar a disminuir, sin embargo, la ambición del presidente Javier Milei de alcanzar una inflación «con cero» en agosto se ve amenazada. Esta estimación, que sugiere una inflación mensual por debajo del 1%, está siendo considerada como excesivamente optimista por muchos economistas.

El impacto del aumento en los precios internacionales del petróleo, exacerbado por el conflicto en Medio Oriente, podría seguir influyendo en la inflación local, presionando no solo el costo de los combustibles, sino también afectando a toda la cadena de suministro.

Combustibles y Alimentos: Un Doble Efecto

Claudio Caprarulo, director de Analytica, señala que, si bien los precios de los combustibles subieron un 12% en marzo, el sector de alimentos y bebidas mostró signos de desaceleración. Este fenómeno es crucial para la dinámica general de precios, donde la inflación se calcula aproximadamente en un 3% mensual, un leve aumento respecto a febrero.

¿Cuándo Se Detendrá la Aceleración Inflacionaria?

Garay Mendez de EcoGo alerta sobre la posible prolongación del impacto de la oferta global de energía sobre los precios. Si bien se prevé una desaceleración en los meses próximos, los cálculos estiman que el IPC podría mantenerse por encima del 2% mensual en abril y mayo.

Las proyecciones de diversas consultoras sugieren que, aunque abril podría registrar una leve baja en la inflación, esta aún dependerá de las fluctuaciones en los precios del petróleo y su impacto en la economía interna. La estabilización de los precios se enfocará en cómo se comporten los costos de los combustibles, que actualmente tienen un efecto significativo sobre la inflación general.

Presiones Externas y su Incidencia Local

Los expertos como Tiscornia predicen costos más bajos en abril, salvo incidentes inesperados en los combustibles. A la vez, Max Capital señala que, independientemente del conflicto internacional, los precios del petróleo permanecerán elevados, lo que podría generar un «shock de doble filo» que requiera atención tanto en términos inflacionarios como en la acumulación de reservas externas del país.

En definitiva, a medida que Argentina enfrenta una inflación persistente, el desenlace dependerá de la capacidad del gobierno y las políticas económicas para contener esta dinámica, impulsando al mismo tiempo un entorno favorable para crecimiento sostenido.