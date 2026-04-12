Una mujer marca la historia al ser la primera DT en una liga europea de élite

Con solo 34 años, Marie-Louise Eta se ha convertido en un hito del fútbol europeo al ser nombrada entrenadora del Union Berlin, marcando un antes y un después en las grandes ligas de Europa.

Ayer, tras una derrota que se sintió como un llamado de atención, el Union Berlin tomó la audaz decisión de cesar a Steffen Baumgart y designar a Eta, quien ya formaba parte del cuerpo técnico del club. Este cambio, anunciado en la madrugada del domingo, llega en un momento crítico, a medida que el equipo lucha por evitar la zona de descenso.

Desafíos Inmediatos para Eta

Con la misión de asegurar la permanencia del Union Berlin en la Bundesliga, Eta debutará como entrenadora en un importante partido que se celebrará este sábado en el Alte Försterei, donde su equipo se enfrentará al Wolfsburgo, también en riesgo de descenso.

Las Palabras de la Entrenadora

“Estoy emocionada por la confianza que el club ha depositado en mí en este desafío. La fortaleza del Union siempre ha estado en su unidad, y estoy convencida de que vamos a conseguir los puntos necesarios para permanecer en la categoría”, compartió Eta en un comunicado oficial.

Un Contexto Complicado

Luego de la última derrota, el Unión Berlin acumula 32 puntos y dispone de un margen de 7 puntos sobre el St. Pauli, que ocupa el 16° lugar, lo cual obligaría a un repechaje. La situación es aún más crítica si se considera que el Wolfsburgo, su inmediato rival, está 11 puntos por debajo. Desde Navidad, el equipo solo ha registrado dos victorias, lo que hace que el futuro sea incierto.

Un Camino Lleno de Éxitos

Marie-Louise Eta es un nombre conocido en el fútbol alemán. Su formación comenzó en el Fortuna Dresde y continuó en Turbine Potsdam, donde hizo historia al ganar la Liga de Campeones en 2010, a los 18 años. Su carrera como jugadora culminó en 2018, cuando decidió enfocarse en la dirección técnica, debutando primero en los equipos juveniles del Bremen y luego con selecciones femeninas en categorías inferiores de la Federación Alemana.

Un Ascenso Rápido

En 2023, se unió al Union Berlín para asistir al equipo sub-19. Después de una serie de cambios en la dirección técnica, fue promovida a asistente en el primer equipo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un puesto en la Bundesliga y la Champions League, donde incluso se enfrentó al Real Madrid.

Rompiendo Barreras

Con el nombramiento de Eta como entrenadora, el Union Berlin da un paso hacia la inclusión y la diversidad en el mundo del deporte. Aunque otros clubes europeos han tomado iniciativas similares, su llegada al banquillo de un equipo de Bundesliga marca un momento significativo en la historia del fútbol.

Una Mirada al Futuro

El Union Berlin también ha tomado la decisión de hacerse cargo de su primer equipo femenino en la próxima temporada, asegurando su permanencia en la Bundesliga femenina. Mientras Europa sigue observando, el legado de Marie-Louise Eta se está escribiendo en tiempo real.