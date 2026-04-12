Trump amenaza con bloquear buques que paguen peaje a Irán en el estrecho de Ormuz tras colapso del diálogo de paz

Trump Anuncia Bloqueo Naval en el Estrecho de Ormuz

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su país implementará un bloqueo naval estricto en el estratégico estrecho de Ormuz, una importante vía de transporte de petróleo y gas a nivel global. Esta medida se enmarca en un contexto de tensiones con Irán, país que no aceptó las negociaciones de paz.

Presiones sobre Irán tras fallidas negociaciones Trump anunció que la Marina estadounidense tomará acción para «bloquear todos y cada uno de los buques» que busquen entrar o salir de esta crucial ruta marítima. Esta decisión fue comunicada pocas horas después de que el vicepresidente JD Vance informara que los diálogos de paz con Irán en Islamabad no habían llegado a ningún resultado.

Fallecimiento de Negociaciones

En un post en su red social, Trump manifestó que las conversaciones directas con Irán resultaron infructuosas debido a la negativa de este último a desistir de sus programas nucleares. Durante la misma intervención, Trump insinuó que Irán había incumplido su promesa de abrir el estrecho, lo que ha causado «ansiedad y dolor» a muchas naciones.

Advertencias y Amenazas

El expresidente no se contuvo al expresar que quien pague un peaje a Irán no tendrá «salvoconducto en alta mar». Además, enfatizó que cualquier acto hostil contra Estados Unidos o sus aliados resultaría en una respuesta contundente.

Reacciones de Trump a la Mediación en Pakistán

En su mensaje, Trump también elogió al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, por sus esfuerzos en mediar durante las negociaciones. Sin embargo, reiteró que la única cuestión importante sigue siendo la negativa de Irán a abandonar sus «ambiciones nucleares».

Acciones Militares en el Horizonte

Trump también mencionó que la Marina comenzará la operación de «destrucción de minas» colocadas por Irán en el estrecho, indicando que el bloqueo naval comenzará en breve. Con estas declaraciones, reafirma su postura de firmeza ante lo que considera una amenaza mundial.

Consecuencias Internacionales