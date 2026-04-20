Bitcoin: Se espera que el precio mínimo se alcance a finales de 2026

Benjamin Cowen, reconocido analista del sector cripto, advierte que Bitcoin podría enfrentar una nueva baja antes de alcanzar su verdadero piso de precios. ¡Descubre qué factores influyen en su proyección!

Benjamin Cowen, fundador y CEO de Into The Cryptoverse, pronostica que el valor de Bitcoin no tocará su piso real hasta fines de 2026, de acuerdo con los ciclos históricos observados en el mercado.

Cowen sostiene que Bitcoin se mueve en base a patrones identificables, caracterizados por ciclos de máximos y mínimos que se repiten con el tiempo.

Perspectivas para el futuro cercano

Con base en sus análisis, el experto considera que la criptomoneda podría encontrar su piso entre octubre de 2026 y finales de ese año. Sin embargo, también sugiere que un evento de venta masiva podría acelerarlo, posiblemente hasta mayo, si las condiciones del mercado lo permiten.

Adicionalmente, Cowen destacó la importancia de los halvings como un indicador clave. El próximo ajuste de recompensa, programado para 2028, podría coincidir con el inicio de un nuevo ciclo alcista, en caso de que el mercado encuentre su mínimo dos años antes.

El estado actual del mercado de Bitcoin

En la actualidad, Bitcoin cotiza alrededor de 75.000 USD, más de un 40% por debajo de su récord de 126.000 USD alcanzado en octubre de 2025. Cowen advierte que el escenario sugiere que aún podría haber un nuevo descenso hasta que el mercado toque fondo.

¿Qué dicen los modelos de inteligencia artificial?

Junto a las proyecciones de analistas, comienzan a surgir modelos basados en inteligencia artificial que buscan anticipar el rumbo de Bitcoin. Según las últimas estimaciones, el precio que Bitcoin podría alcanzar para el 30 de junio de 2026 oscila entre 82.000 USD y 95.000 USD, impulsando así las expectativas del mercado.

Estos modelos han demostrado tener un alto nivel de aciertos, pero las predicciones en el mundo cripto son intrínsecamente inestables. Las evaluaciones varían enormemente, con proyecciones que van desde 100.000 USD hasta más de 200.000 USD por Bitcoin, dependiendo de múltiples factores, como la adopción del mercado y el contexto económico global.

Lo cierto es que, a pesar de la capacidad de estos algoritmos para identificar patrones, el mercado de criptomonedas permanece sujeto a influencias externas, como decisiones políticas y cambios regulatorios, que pueden alterar las expectativas en cuestión de horas.