El fiscal solicita fecha para juicio por lavado contra Cristina Kirchner en Casación

El fiscal general Diego Velasco ha recurrido a la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de acelerar el juicio a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, por delitos relacionados con lavado de dinero y asociación ilícita en el caso Hotesur-Los Sauces.

Recurso Judicial para Establecer Fecha de Juicio

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) había decidido no fijar una fecha de inicio para las audiencias, argumentando que es necesario esperar la culminación de una pericia contable. En respuesta, Velasco expone que la dilatación en el proceso judicial provoca un importante perjuicio.

Impacto en los Intereses de la Sociedad

El fiscal enfatiza que su papel es defender los intereses de la sociedad, indicando que su legitimidad en esta causa es esencial para garantizar la justicia. La decisión del TOF 5, al posponer el inicio del juicio, podría incurrir en responsabilidad internacional al incumplir normas de convenciones contra la corrupción.

Argumentos del Tribunal y Puntos de Vista del Fiscal

Los jueces alegan que la acumulación de pruebas es crucial para asegurar el derecho de defensa. Michilini, uno de los magistrados, subrayó que el interés público no debe comprometer las condiciones procesales necesarias para asegurar un juicio justo.

Pericias Contables Pendientes

A pesar de los inconvenientes en la obtención de documentación y la necesidad de pericias contables pendientes, Velasco argumenta que el juicio debería avanzar. Las pruebas llevan tiempo en ser analizadas, y muchas complicaciones han surgido durante la investigación.

Detalles del Caso Hotesur-Los Sauces

El caso se centra en las empresas de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, que supuestamente habrían facilitado el lavado de 120 millones de pesos entre 2008 y 2015 a través de contratos simulados de alquiler. Con lógicas controversiales, la investigación conecta a empresarios y ex presidentes en un entramado complejo de corrupción.

Dádivas Asociadas y Estrategias Judiciales

Aparte de los cargos por lavado de dinero, existe también la acusación de dádivas, donde Cristina Kirchner, como mandataria, y el empresario Lázaro Báez mantuvieron numerosas transacciones comerciales. La defensa de los imputados plantea preocupaciones sobre cómo las decisiones procesales influirán en su estrategia durante el juicio.

Expectativas Futuras

Velasco, quien será el fiscal del juicio, ha solicitado múltiples pruebas que podrían definir el rumbo del caso. La culminación de las pericias es vital, y aunque una ya fue entregada, la otra relacionada a Los Sauces está aún pendiente. La decisión está en manos de la Cámara, y la sociedad aguarda con expectación la resolución que marcará el rumbo judicial de uno de los casos más controvertidos en la política argentina.