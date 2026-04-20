¡Viene más! ‘Máxima’ confirma tercera temporada y spin-off: Todo lo que sabemos

¡La Épica Historia de “Máxima” Continúa! Confirmada Tercera Temporada y Nuevo Spin-Off

La aclamada serie “Máxima” sigue sorprendiendo a sus fanáticos: se ha confirmado una tercera temporada y además, un emocionante spin-off está en marcha. ¡No te lo puedes perder!

La fascinante historia de la actual reina de los Países Bajos, “Máxima”, protagonizada por Delfina Chaves y el neerlandés Martijn Lakemeier, promete seguir cautivando al público latinoamericano a través de HBO Max. Después del éxito de la segunda temporada, la producción anunció la llegada de una tercera entrega y un nuevo spin-off, que ya se encuentra en desarrollo.

Novedades sobre la Tercera Temporada de “Máxima”

El foco de esta nueva temporada se centrará en la vida de Máxima como reina y madre de tres adolescentes. A diferencia de sus predecesoras, la trama profundizará en los retos asociados al poder, la maternidad y las dificultades de vivir bajo el intenso escrutinio público.

Además, se abordarán dos de los momentos más complicados en la vida de la reina: la muerte de su padre, Jorge Zorreguieta, en 2017, y el suicidio de su hermana Inés Zorreguieta, un año después. Estas historias darán un contexto emocional profundo a la narrativa, ofreciendo a la audiencia un vistazo íntimo a sus luchas personales.

Detalles de la Temporada Anterior

La segunda temporada, que se estrenó el 19 de marzo de 2026, constó de seis episodios con una duración de hasta 51 minutos cada uno. Recreó momentos icónicos como la boda real de Máxima y Willem-Alexander, un evento que cautivó a más de 55 millones de espectadores en todo el mundo. El rodaje se realizó en locaciones históricas, aportando un nivel de autenticidad a la producción.

Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta y Martijn Lakemeier como el príncipe Willem-Alexander.

El Spin-Off: “The Other Royals – A Maxima Story”

Adicionalmente, se presentará The Other Royals – A Maxima Story, una miniserie de cinco horas que explorará la vida de Mabel Wisse Smit, viuda del príncipe Friso de Orange-Nassau. La narrativa se ambientará en 1999, siguiendo la transición de estas mujeres a la vida pública y el impacto que este cambio tendrá en sus relaciones personales.

Delfina Chaves y Martijn Lakemeier repetirán sus roles, mientras que Claire Bender interpretará a Mabel. La dirección estará a cargo de Saskia Diesing, junto a Hiba Vink y Joosje Duk, prometiendo seguir la misma fórmula de éxito que la serie original.

Rachel van Bommel, productora de Millstreet Films, destacó que las historias de la pareja real son demasiado poderosas como para pasar desapercibidas. Añadió: «La química entre los actores en la segunda temporada reforzó nuestra convicción de expandir este universo”.

Con “Máxima”, no solo se está creando un drama sobre la realeza y el poder, sino también una historia conmovedora y contemporánea de amor y sacrificio, capaz de resonar con audiencias alrededor del mundo.