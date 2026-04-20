Inflación: Se espera una leve caída en abril, pero seguirá cerca del 3% por el impacto de los combustibles.

La inflación de abril se perfila como un momento decisivo para el Gobierno argentino. Después de un marzo sorpresivo, el mercado comienza a vislumbrar una posible moderación, aunque la situación todavía se mantiene lejos de lo que se consideraría estable.

Según la Fundación Capital, el índice de precios al consumidor (IPC) de abril ascendería al 2,7% mensual, mientras que la inflación núcleo podría situarse en torno al 2,6%. Esto marcaría un leve descenso respecto al 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, el ambiente sigue siendo volátil, y el proceso de desinflación aún es incipiente.

Expectativas de Moderación

En su análisis semanal, la consultora Invecq compartió una visión similar. Anticipa que abril podría romper con la tendencia alcista que se observó desde mayo del año anterior, aunque la inflación subyacente se mantiene en un preocupante 2,5%. Este nivel es significativamente más alto que los mínimos que se vieron el año pasado, lo que plantea interrogantes sobre el futuro.

Encuesta revela que el 60% de la población no confía en que Javier Milei controle la inflación.

Factores que Influyen en la Inflación

Uno de los aspectos que podría contribuir a la desaceleración en abril es la estabilización de los precios de la carne, que tuvieron un impacto considerable en el IPC del mes anterior. La Fundación Capital señala que los precios de la hacienda se han ajustado y ya no afectarán de manera significativa al consumidor.

Puntos Críticos: Combustibles y Precios Regulados

A pesar de la posible moderación en los precios de alimentos, los precios regulados, especialmente los combustibles, representan un desafío. El incremento en marzo generará un arrastre estadístico que podría elevar el IPC un 0,6% en abril. Además, se esperan ajustes en el transporte y otros servicios, lo que podría contribuir a un aumento adicional del 4% en precios regulados.

Los salarios continúan perdiendo frente a la inflación por cuarto mes consecutivo.

El Contexto Internacional y sus Efectos

La situación económica en Argentina no se desarrolla en un vacío. La consultora destaca que el conflicto en Medio Oriente ya ha repercutido a nivel global, encareciendo insumos cruciales como fertilizantes y acero. Se proyecta que la inflación para 2026 se mantendrá cercana al 32%, con precios regulados superando el 39% interanual.

Perspectivas para el Futuro

Aunque abril podría traer un leve alivio en los números, no se vislumbra un cambio sustancial en la tendencia general. Expertos como Invecq advierten que, si bien las presiones inflacionarias provienen de elementos únicos, la inflación núcleo sigue una trayectoria ascendente.

La capacidad del Gobierno de manejar esta compleja situación será vital para el futuro inmediato. La próxima medición de abril servirá como termómetro para determinar si se logra un camino hacia la desinflación o si simplemente se entra en una fase menos aguda de inflación.