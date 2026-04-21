BitMine adquiere 65.000 Ethereum y avanza hacia el fin del invierno cripto

El mercado de criptomonedas está experimentando un cambio significativo, impulsado por adquisiciones institucionales y un renovado optimismo en torno a Ethereum. La hora del cambio ha llegado.

La atmósfera en la «City Cripto» ha dado un giro inesperado, pasando del miedo a una actitud más proactiva. Tom Lee, presidente de BitMine y figura influyente en Wall Street, ha emitido una fuerte predicción: el tan nombrado «mini-invierno cripto» podría estar llegando a su fin.

BitMine no solo se basa en suposiciones; la firma ha realizado compras récord de Ethereum, lo que valida su visión de un futuro más prometedor.

Reconocido como el mayor tenedor corporativo de ETH a nivel global, con más de 4,6 millones de tokens, BitMine intensificó su ritmo de compras, adicionando más de 65.000 ETH en la última semana, superando con creces su promedio habitual. Esto envía una señal clara: consideran que los precios actuales son una sólida base para el crecimiento.

Ethereum: La Fortaleza Frente a Desafíos Globales

Uno de los aspectos más llamativos del análisis de Lee es el comportamiento resuelto de Ethereum en medio de la inestabilidad global. Durante el conflicto en Medio Oriente, la criptomoneda logró un asombroso repunte del 18%, mientras que activos seguros como el oro enfrentaron caídas.

Lee establece una interesante relación histórica, comparando la reciente acción del precio de ETH con las recuperaciones del índice S&P 500 tras crisis previas en 1987 y 2011. La disminución de ETH en los exchanges sugiere que grandes inversores están optando por almacenar sus activos en billeteras seguras, un movimiento típico antes de un potencial rally.

La Clarity Act: Un Impulso Regulatorio Vital

No se puede subestimar el impacto del marco legal en el ecosistema cripto. Lee resalta el avance de la Clarity Act en el Congreso de EE.UU. como un elemento crítico que busca instaurar transparencia y reglas claras para las stablecoins y el ámbito cripto, eliminando incertidumbres que frenaban la entrada de capital institucional.

Según Lee, «La aprobación de normativas claras es el ingrediente que falta para que Ethereum experimente su próximo gran salto», y los mercados de predicción estiman una probabilidad que supera el 68% de que esta ley se apruebe antes de fin de año, lo que alimenta la creencia de que la etapa de declive ha quedado atrás.

Implicancias para el Inversor Minorista

A pesar de las pérdidas que ha reportado BitMine debido a la volatilidad del mercado, su estrategia sigue orientada a la sostenibilidad a largo plazo. Para los inversores cotidianos, el mensaje es uno de precaución, pero con una perspectiva optimista: la evolución del mercado está haciendo más breves los ciclos y la reacción a las noticias es más inmediata.

Con BitMine controlando cerca del 3,8% del suministro total de Ethereum, el mercado observa de cerca cada uno de sus movimientos. Si los pronósticos de Lee se cumplen y abril de 2026 marca el fin de la tendencia bajista, estaríamos ante el amanecer de una nueva fase de crecimiento sustentada en la eficacia de la red y la adopción institucional bajo nuevas regulaciones.