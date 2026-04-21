Cristalli, de la UEPC: ‘Hoy no habrá incrementos, pero garantizamos un aumento salarial’

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), liderada por Roberto Cristalli, ha alcanzado un acuerdo que cierra el conflicto salarial que afectaba a los docentes. Los cambios son significativos y marcan un nuevo rumbo para el sector educativo en la región.

Detalles del Acuerdo Salarial

El lunes pasado, en una asamblea, la UEPC aceptó la cuarta propuesta del gobierno provincial. Cristalli aseguró que, aunque el acuerdo no es el ideal, representa un avance importante: “La docencia no quiere vivir esta situación de conflictos. Estábamos esperando una mejora que, aunque insuficiente, hemos logrado”.

Uno de los cambios más destacados es el reemplazo del aumento del 2% acumulativo por un ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta modificación responde a las demandas expresadas por los docentes, quienes buscaban una forma más justa de ajuste salarial.

Mejoras para Jubilados

El sindicalista también informó sobre beneficios para los jubilados, que verán incrementados sus haberes a 30,000 pesos en febrero, 40,000 en marzo y 50,000 en abril, consolidándose en el IPC a partir de ese momento, con revisión programada para octubre.

Desaumento de Paros y Mantenimiento del Clima Escolar

Según Cristalli, se está negociando la devolución de algunos días de paro, resaltando que “esto era una condición esencial para aceptar la propuesta”. La intención es asegurar un ambiente de trabajo y aprendizaje propicio tanto para docentes como para alumnos.

Causas del Conflicto Sustancial

El prolongado conflicto tuvo múltiples causas, entre ellas, las inconsistencias en la comunicación del gobierno. Cristalli señala que se generó un clima tenso cuando las autoridades primero indicaron que no había más espacio para mejoras y luego, tras el rechazo de propuestas, manifestaron que el reclamo era justo.

Además, el secretario general destacó la presión creciente en las escuelas: “La sobrecarga laboral y las demandas administrativas afectan el ambiente educativo, distorsionando el enfoque en lo pedagógico”. Se emitió un instructivo para priorizar el trato con los alumnos y las actividades educativas, buscando restaurar el foco en la enseñanza pura.

El logro de este acuerdo es, según Cristalli, una victoria significativa de la comunidad docente, que se unió para exigir mejores condiciones. “Esto no solo representa una mejora salarial, sino que también brinda la tranquilidad necesaria para que las familias confíen en el funcionamiento de las escuelas”, concluyó.