Debuta la nueva biografía de Michael Jackson con sorprendentes novedades

La Nueva Biografía Musical de Michael Jackson Genera Controversia y Retrasos

La película sobre la vida del Rey del Pop, Michael Jackson, está dando de qué hablar, no solo por su ambición artística, sino también por la polémica que la rodea.

Los problemas legales han revolucionado la producción de este proyecto esperado desde 2019, transformando el entorno creativo de la biopic en un verdadero campo de batalla.

Un Proyecto Ambicioso bajo la Dirección de Antoine Fuqua

Antoine Fuqua, conocido por su trabajo en títulos de acción como Día de entrenamiento y El justiciero, lidera este proyecto. La película sigue la huella de Bohemian Rhapsody, con la esperanza de capturar la esencia de Jackson y su legado musical.

Un Elenco Estelar con toques familiares

El filme cuenta con la actuación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien interpreta a su tío en su debut cinematográfico. La producción ya había suscitado interés, pero la llegada a la etapa de posproducción marcó el inicio de serios tropiezos.

Conflictos Legales y Nuevos Rodajes

La necesidad de nuevas grabaciones se debe a una controversia legal inesperada. Se informa que el equipo detrás de la película no había obtenido la aprobación del guion por parte de quienes gestionan el patrimonio del fallecido artista, a pesar de haber asegurado el uso de su música.

Las Acusaciones de Abuso en el Centro de la Controversia

Las notorias acusaciones que han seguido a Michael Jackson desde hace décadas fueron el núcleo del conflicto. Los albaceas de su patrimonio se mostraron reacios a permitir la dramatización de estos eventos, especialmente en lo que respecta a las denuncias de abuso sexual. En particular, la familia de Jordan Chandler, quien realizó acusaciones en 1993, no autorizó su inclusión en la historia.

Un Estreno que se Retrasa

Inicialmente, el estreno estaba programado para abril de 2025, pero se ha visto pospuesto hasta octubre de 2025. Este deslizamiento se suma a cambios significativos en la narrativa del filme, que ahora eludirá momentos problemáticos en la vida de Jackson.

Una Nueva Narrativa centrada en el Éxito

El nuevo tráiler, lanzado recientemente, muestra una narrativa que culmina con Jackson en el apogeo de su carrera, justo antes de salir al escenario durante su mundialmente famoso tour Bad.

Explorando el Talento en Lugar de la Controversia

La película se enfocará en la evolución de Michael, desde sus inicios con los Jackson Five hasta su ascenso como un ícono de la música. Sin embargo, se prevé que la tensión dramática gire en torno a su compleja relación con su padre, Joe Jackson, quien era reacio a que su hijo siguiera una carrera en solitario.

Un Proyecto Costoso

El presupuesto de la biopic ha aumentado notablemente, con un coste estimado en 170 millones de dólares. Esto incluye los costos adicionales de la regrabación de diversas escenas para acomodar los nuevos requerimientos legales.

Una Fecha de Estreno Confirmada

El tan esperado filme Michael se estrenará en la Argentina el próximo 23 de abril de 2026, prometiendo ofrecer un vistazo único a la vida de uno de los artistas más influyentes de la historia.